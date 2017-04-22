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"Зенит" - "Урал": стартовые составы

Стали известны составы "Зенита" и "Урала" на матч 24-го тура премьер-лиги.

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Маурисио, Хави Гарсия, Молло, Мак, Эрнани, Шатов, Кержаков, Джорджевич.

"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Табидзе, Павленко, Ломакин, Новиков, Серченков, Коробов, Щербаков, Глушков, Ставпец.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 13:19
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13
(1)
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Opioman
Цитата: styh
Составчик то и Питера не айс... .. .Новички есть, приличные игроки, но в составе Кокорин энд компани. ..

по-моему. Луческу делает все, чтобы его уволили

Его так и так уволят по окончании сезона.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: Crowley172 (Сегодня, 13:55) #
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online

7 россиян в составе зенита. Можно ж выпустить молло вместо кокоши...
Регистрация: 15.10.2016
№11 Написал: vlees... (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Господи какая разница какой состав,будет шоу как у цска с тереком,3-0 4-0
Регистрация: 15.04.2017
№10 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:53) #
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online

Цитата: styh
Составчик то и Питера не айс... .. .Новички есть, приличные игроки, но в составе Кокорин энд компани. ..

по-моему. Луческу делает все, чтобы его уволили


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Составчик то и Питера не айс... .. .Новички есть, приличные игроки, но в составе Кокорин энд компани. ..


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:51) #
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online

Как бы смешно это не звучало у Урала вполне есть шансы зацепиться за еврокубки и через чемпионат. До 5-го места - 5 очков. А при том, что по весне - это сильнейшая команда чемпионата - вполне реально.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цаллагов, О,Е, бойтесь питерский ЗЕНИТ!!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: nikitin.nico Санкт Петербург (Сегодня, 13:44) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Странный состав худшие на поле - лучшие на скамейке? Руководство клуба - ау! Вы будете принимать меры к Луческу? И когда?
Регистрация: 20.02.2017
№5 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:42) #
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online

опять Кокорин????


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№4 Написал: vlees... (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
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это что?хахахаха
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: metis Riga (Сегодня, 13:30) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой упрямый румын


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
ппц! да поставь ты с Уралом Молло, Кержа, Шатова и Джорджевича... задрал он, агония какая-то. Хоть Эрнани нету бл
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
цыган совсем с катушек слетел одни и тех же
Регистрация: 3.02.2011
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