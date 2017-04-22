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Александр Тарханов: стадион "Зенита" впечатляет, особенно закрывающаяся крыша
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед началом матча премьер-лиги с "Зенитом" прокомментировал впечатления от нового стадиона сине-бело-голубых.
"Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать", – цитирует Тарханова твиттер "Урала".
"Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать", – цитирует Тарханова твиттер "Урала".
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