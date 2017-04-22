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Полузащитник "Крыльев Советов" выступил на концерте вместе с группой "Тараканы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров выступил вместе с группой "Тараканы".

"Кто из российских футболистов может отжечь так же? На концерте известной панк-рок группы "Тараканы" в Самаре игрок "Крыльев Советов" Евгений Башкиров выступил со своей любимой группой! Вдарили по року, и это было круто!", - говорится в Инстаграме" "Крыльев".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:56
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