Полузащитник "Крыльев Советов" выступил на концерте вместе с группой "Тараканы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров выступил вместе с группой "Тараканы".



"Кто из российских футболистов может отжечь так же? На концерте известной панк-рок группы "Тараканы" в Самаре игрок "Крыльев Советов" Евгений Башкиров выступил со своей любимой группой! Вдарили по року, и это было круто!", - говорится в Инстаграме" "Крыльев".