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Сын Криштиану Роналду забил гол со штрафного, скопировав отца (видео)

Сын нападающего "Реала" Криштиану Роналду забил гол в манере своего отца.

6-летний футболист отметился точным ударом со штрафного в матче детских команд.

"Так горжусь своим маленьким мужчиной! Что за гол!" – написал Роналду в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Роналду
Сегодня, 13:59
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