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Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
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Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (8)
Сын Криштиану Роналду забил гол со штрафного, скопировав отца (видео)
Сын нападающего "Реала" Криштиану Роналду забил гол в манере своего отца.
6-летний футболист отметился точным ударом со штрафного в матче детских команд.
"Так горжусь своим маленьким мужчиной! Что за гол!" – написал Роналду в Инстаграме.
ВИДЕО - здесь
6-летний футболист отметился точным ударом со штрафного в матче детских команд.
"Так горжусь своим маленьким мужчиной! Что за гол!" – написал Роналду в Инстаграме.
ВИДЕО - здесь
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