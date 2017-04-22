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Мирча Луческу: Смольников набрал свои кондиции и выглядит лучше
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал включение в состав на игру с "Уралом" защитника Игоря Смольникова.
– Шатов и Смольников имеют прошлое, связанное с екатеринбургским клубом. Вы как-то учитывали это перед игрой?
– Не думаю, что это имеет большое значение. Когда я решал кого поставить в состав, то об этом не думал. Смольников играет второй матч подряд в основе, он набрал свои кондиции и выглядит лучше, чем раньше.
Это касается и Шатова, он будет готовиться выйти на поле. Думаю, Олег справится со своими задачами, - цитирует Луческу Матч ТВ.
– Шатов и Смольников имеют прошлое, связанное с екатеринбургским клубом. Вы как-то учитывали это перед игрой?
– Не думаю, что это имеет большое значение. Когда я решал кого поставить в состав, то об этом не думал. Смольников играет второй матч подряд в основе, он набрал свои кондиции и выглядит лучше, чем раньше.
Это касается и Шатова, он будет готовиться выйти на поле. Думаю, Олег справится со своими задачами, - цитирует Луческу Матч ТВ.
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