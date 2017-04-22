Фанаты "Зенита" зажгли файеры под закрытой крышей стадиона

Фанаты "Зенита" использовали пиротехнику в начале встречи премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" под сведенной крышей стадиона "Санкт-Петербург Арена".Перед началом встречи диктор объявил о недопустимости использования пиротехники под закрытой крышей, но фанаты сине-бело-голубых все равно жгли файеры и дымовые шашки еще до начала исполнения клубного гимна.