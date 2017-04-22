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Фанаты "Зенита" зажгли файеры под закрытой крышей стадиона

Фанаты "Зенита" использовали пиротехнику в начале встречи премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" под сведенной крышей стадиона "Санкт-Петербург Арена".

Перед началом встречи диктор объявил о недопустимости использования пиротехники под закрытой крышей, но фанаты сине-бело-голубых все равно жгли файеры и дымовые шашки еще до начала исполнения клубного гимна.

Р-Спорт
Теги: Зенит Крестовский
Сегодня, 14:35
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8
(3)
№8 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Я даже знаю как они их пронесли (Y)

так же как и ваши.


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№7 Написал: vvSpartak (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Блин,аукнутся эти файеры ещё в "Европе"! В России к этому почему то лояльно относятся,не пойму никак. Потом будет поздно! Отберут очки ,оставят без зрителей или вообше дискалифицируют. Есть же теперь куча приличных стадионов в России-ну если не могут проверять нормально,то кругом есть камеры. Отлавливать и запрещать пожизненно посещать стадионы-порядок за год можно навести!

Зачем наводить порядок,если можно с клубов хорошие штрафы получать


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 15:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин,аукнутся эти файеры ещё в "Европе"! В России к этому почему то лояльно относятся,не пойму никак. Потом будет поздно! Отберут очки ,оставят без зрителей или вообше дискалифицируют. Есть же теперь куча приличных стадионов в России-ну если не могут проверять нормально,то кругом есть камеры. Отлавливать и запрещать пожизненно посещать стадионы-порядок за год можно навести!
Регистрация: 14.02.2007
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ФКСМ_1922
Я даже знаю как они их пронесли (Y)

Достали хоть? Или прямо так и жгли? stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно Широков говорил о зенитовских болельщиках


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ФКСМ_1922
Я даже знаю как они их пронесли (Y)

Так же как и ваши носят) Вообще смешно читать подёпkи от спартачей на эту тему, ведь их самих с питардами в задницах ловили mask
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
жить может надоело или от астамтиков хотят избавить будущий стадион


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я даже знаю как они их пронесли (Y)


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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