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Лоренцо Инсинье продлил свой контракт с "Наполи"

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье продлил контракт с "Наполи", информирует "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт неаполитанской команды.

Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Теги: Наполи
Сегодня, 14:48
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