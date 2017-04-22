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Болельщики "Зенита" освистали Луческу и Кокорина

"Зенит" в эти минуты проводит матч премьер-лиги с "Уралом". Игра стала первой на новой арене "Санкт-Петербург".

Как сообщает "СЭ", болельщики петербургского клуба освистали главного тренера команды Мирчу Луческу и форварда Александра Кокорина при объявлении состава.

Диктором на сегодняшнем матче работает заслуженный артист России Михаил Боярский.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:58
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(2)
№5 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 15:37) #
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online

Цитата: FCD 1923
Цитата: Colambous
Шебекино не Белгород.

Какое такое Шебекино? Из Валуек он.

Хрен редьки не слаще...Там хер поймёшь их речь.
Регистрация: 24.11.2016
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Colambous
Шебекино не Белгород.

Какое такое Шебекино? Из Валуек он.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 15:30) #
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online

Цитата: FCD 1923
Цитата: Colambous
Румын и хохол -страшная смесь.

А года это Шура белгородский хохлом стал? Окстись.

Шебекино не Белгород.От границы 5км.Там одни хохлы.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Colambous
Румын и хохол -страшная смесь.

А года это Шура белгородский хохлом стал? Окстись.
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 15:27) #
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online

Правильно сделали...Румын и хохол -страшная смесь.
Регистрация: 24.11.2016
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