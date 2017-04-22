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Александр Кокорин получил травму в первом матче на новом стадионе

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил травму в матче премьер-лиги с "Уралом".

Форвард сборной России был заменен на 44-й минуте встречи, вместо него вышел полузащитник Олег Шатов.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 15:07
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№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gesha978
зенит без кокорина-это как у Шишкина кисть отобрать.


я плакалЪ


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№1 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 15:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
зенит без кокорина-это как у Шишкина кисть отобрать.
Регистрация: 8.11.2013
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