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"Молодежка" "Рубина" уступила "Крыльям Советов"
В матче 24-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Крылья Советов" с минимальным счетом переиграли "Рубин".
Молодежное первенство. 24 тур
"Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0
Голы: Визнович, 59 (пен.)
"Крылья Советов": Овсянников, Cтоляров, Масальский, Лозовик, Цвейба, (Дмитрюк, 50), Богомолов, Киселев, Шамаев, Бурюкин, (Киреев, 46), Визнович, Кудряшов.
"Рубин": Акмурзин, Щербин, Доронин, Карнаухов, Михайлов, Шарафеев, Гилязутдинов, Алукаев, Голдобин, (Бадриев, 6), Макеев, Каменщиков.
Молодежное первенство. 24 тур
"Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0
Голы: Визнович, 59 (пен.)
"Крылья Советов": Овсянников, Cтоляров, Масальский, Лозовик, Цвейба, (Дмитрюк, 50), Богомолов, Киселев, Шамаев, Бурюкин, (Киреев, 46), Визнович, Кудряшов.
"Рубин": Акмурзин, Щербин, Доронин, Карнаухов, Михайлов, Шарафеев, Гилязутдинов, Алукаев, Голдобин, (Бадриев, 6), Макеев, Каменщиков.
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