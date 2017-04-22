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"Молодежка" "Рубина" уступила "Крыльям Советов"

В матче 24-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Крылья Советов" с минимальным счетом переиграли "Рубин".

Молодежное первенство. 24 тур

"Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0

Голы: Визнович, 59 (пен.)

"Крылья Советов": Овсянников, Cтоляров, Масальский, Лозовик, Цвейба, (Дмитрюк, 50), Богомолов, Киселев, Шамаев, Бурюкин, (Киреев, 46), Визнович, Кудряшов.

"Рубин": Акмурзин, Щербин, Доронин, Карнаухов, Михайлов, Шарафеев, Гилязутдинов, Алукаев, Голдобин, (Бадриев, 6), Макеев, Каменщиков.
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 15:21
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