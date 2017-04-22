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Судья Еськов удалил двоих игроков "Урала" в матче с "Зенитом"

В матче премьер-лиги "Зенит" - "Урал" арбитр отметился категоричным решением.

На 61-минуте встречи Алексей Еськов показал сначала вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви, после чего еще удалил форварда команды из Екатеринбурга Романа Павлюченко.

Экс-игрок сборной России агрессивно накинулся на главного судью, высказывая недовольство его решением в адрес Бикфалви. Оба футболиста теперь точно не сыграют в следующем матче премьер-лиги со "Спартаком".
Теги: Урал Зенит Бикфалви Павлюченко
Сегодня, 15:33
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№12 Написал: vlad240258 Владикавказ (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
газпром бабками помогает, судьи удалениями
Регистрация: 15.06.2016
№11 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: колокольчик
там и желтой не было, игра в мяч, потом задел игрока, штрафной можно, но не более

Да и штрафной за что? Он владел мячом, да он его отпустил далеко, но сыграл в мяч! По сути игрок Зенита в него влетел сам! Да и карточку без раздумий дал - ждал повода! Жалко Павлюченко не успел втащить Еськову... Зачем его оттащили..
Регистрация: 23.03.2016
№10 Написал: Виталя Миронов_2 (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
грудь налысо побрею если зенит в нечью сыграет
или проиграет
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как там Кокоша и Игрочишка?
Мучают Зеню?


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№8 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 15:43) #
  • +1
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online

Против бомжей сейчас можно играть и впятером.
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 15:39) #
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online

правильно, такие еньги в бомж проект вложили, не дай бог лч не зацепят
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 15:38) #
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online

Цитата: utekay
мало




Мало не много. Я в перерыве Еськову занес................ Если не забьют, то он ещё и пенальти поставит.
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 15:36) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
там и желтой не было, игра в мяч, потом задел игрока, штрафной можно, но не более


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
мало


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 15:35) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судья полный мутак. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 15:34) #
  • +7
  •  (9)
online

Давай третьего. Надо же на троих соображать!!!!
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:34) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
всё ради победы немощных


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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