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Судья Еськов удалил двоих игроков "Урала" в матче с "Зенитом"
В матче премьер-лиги "Зенит" - "Урал" арбитр отметился категоричным решением.
На 61-минуте встречи Алексей Еськов показал сначала вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви, после чего еще удалил форварда команды из Екатеринбурга Романа Павлюченко.
Экс-игрок сборной России агрессивно накинулся на главного судью, высказывая недовольство его решением в адрес Бикфалви. Оба футболиста теперь точно не сыграют в следующем матче премьер-лиги со "Спартаком".
На 61-минуте встречи Алексей Еськов показал сначала вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви, после чего еще удалил форварда команды из Екатеринбурга Романа Павлюченко.
Экс-игрок сборной России агрессивно накинулся на главного судью, высказывая недовольство его решением в адрес Бикфалви. Оба футболиста теперь точно не сыграют в следующем матче премьер-лиги со "Спартаком".
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