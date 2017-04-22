Судья Еськов удалил двоих игроков "Урала" в матче с "Зенитом"

В матче премьер-лиги "Зенит" - "Урал" арбитр отметился категоричным решением.



На 61-минуте встречи Алексей Еськов показал сначала вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви, после чего еще удалил форварда команды из Екатеринбурга Романа Павлюченко.



Экс-игрок сборной России агрессивно накинулся на главного судью, высказывая недовольство его решением в адрес Бикфалви. Оба футболиста теперь точно не сыграют в следующем матче премьер-лиги со "Спартаком".