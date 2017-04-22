Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбола нужно посмотреть в эти выходные? (5)
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбола нужно посмотреть в эти выходные? (5)
Вчера 23:04
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Вчера 23:04
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (8)
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (8)
"Спартак" выставил в нападение Промеса, "Ростов" - Полоза и Бухарова
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч 24-го тура российской премьер-лиги.
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Тигиев, Маурисио, Ещенко, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Мельгарехо.
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Тигиев, Маурисио, Ещенко, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Мельгарехо.
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.