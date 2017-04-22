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"Спартак" выставил в нападение Промеса, "Ростов" - Полоза и Бухарова

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч 24-го тура российской премьер-лиги.

"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Тигиев, Маурисио, Ещенко, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Мельгарехо.

"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 15:37
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