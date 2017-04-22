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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
У "Урала" удалили третьего футболиста в матче с "Зенитом"
"Урал" остался в восьмером в игре премьер-лиги против "Зенита".
Главный судья матча Алексей Еськов показал третью красную карточку в матче. Второе предупреждение получил полузащитник "Урала" Роман Емельянов.
Ранее были удалены у екатеринбуржцев Бикфалви и Павлюченко.
Главный судья матча Алексей Еськов показал третью красную карточку в матче. Второе предупреждение получил полузащитник "Урала" Роман Емельянов.
Ранее были удалены у екатеринбуржцев Бикфалви и Павлюченко.
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