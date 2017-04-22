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У "Урала" удалили третьего футболиста в матче с "Зенитом"

"Урал" остался в восьмером в игре премьер-лиги против "Зенита".

Главный судья матча Алексей Еськов показал третью красную карточку в матче. Второе предупреждение получил полузащитник "Урала" Роман Емельянов.

Ранее были удалены у екатеринбуржцев Бикфалви и Павлюченко.
Теги: Урал Зенит
Сегодня, 15:53
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№30 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frost
Представляю..................
...... Если бы не судья. то новостей бы вообще не было.
А то судья удалил двоих игроков. Судья удалил троих.

Хусаинов, Тарханову надо было бы увести игроков.

Совет Хусаинова! Да это провокация. Еще бы и Тарханова на каком-нибудь собрании лиги дисквалифицировали.

Просто в Урале нормальные мужики играют. А Луческу мне напоминает позднего Романцева. Что не интервью, то нытьё.......

А ведь точно.Последний год Романцев только и ныл.Когда нет игры,и все разваливается остается ныть и искать виноватых.Румыны в этом похожи на нас походу.Как правило европейцы совсем иные.Каррера и Спалетти тому примеры.Не помню что бы они ныли и искали виноватых плохой игре в виде судей,нервов или полей.Им уважуха.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№29 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 16:30) #
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online

Представляю..................
...... Если бы не судья. то новостей бы вообще не было.
А то судья удалил двоих игроков. Судья удалил троих.

Хусаинов, Тарханову надо было бы увести игроков.

Совет Хусаинова! Да это провокация. Еще бы и Тарханова на каком-нибудь собрании лиги дисквалифицировали.

Просто в Урале нормальные мужики играют. А Луческу мне напоминает позднего Романцева. Что не интервью, то нытьё.......
Регистрация: 5.02.2017
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:20) #
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Цитата: fits
После этих удалений Спартаку в следующем туре лафа...

Промясные СМИ об этом умолчат.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Скандал? Да! Позор?Да. "Уралу". За грязную игру и массовое нарушение правил. Игрок думал, что вторую ЖК ему не дадут. И ошибся. Если кто-то не получал шипами по щиколотке, советую попробовать. Хорошо, если отделаетесь незабываемыми ощущениями.


Да ладно хрень то нести,глаза у всех есть и сегодня это позорище!!! Шипами в ногу,в голову,колено и.т.д сплошь и рядом - играл игрок Урала в МЯЧ!!! Это факт. 2-3 удаления по делу,но это следствия ошибки или умысла.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№26 Написал: hanov1960 (Сегодня, 16:19) #
  • +3
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Всем УРАЛАМ и уральцам. Вы МОЛОДЦЫ. Вы НЕ проиграли ВЫ ВЫИГРАЛИ. ЗениТу ПОЗОР и презрение. НИЖЕ только плинтус. разочарование полное. Корупция и очковтирательство. Зенит с гнилыми дз-ровами в отстой........
Регистрация: 7.03.2016
№25 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sidhe
Вся страна все видела.

С этим - согласен!
Цитата: Sidhe
вот мы - Спартак. А вы - говно!

А вот за это вас и ненавидят!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№24 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Скандал? Да! Позор?Да. "Уралу". За грязную игру и массовое нарушение правил. Игрок думал, что вторую ЖК ему не дадут. И ошибся. Если кто-то не получал шипами по щиколотке, советую попробовать. Хорошо, если отделаетесь незабываемыми ощущениями.

Так любую куйню можно оправдать, ну кушайте сами эту гнилую стряпню
Регистрация: 30.08.2009
№23 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:12) #
  • +4
  •  (6)

Все просто - миллеру в первом матче на новом стадионе нужна была только победа.В итоге этот позор будет сопровождать этот стадион ВСЕГДА.Возвращайтесь лучше на Петровский - новый уже осквернен!!!
Регистрация: 20.03.2017
№22 Написал: fits (Сегодня, 16:10) #
  • -4
  •  (6)
online

Вообще-то все удаления по делу...
Зачем Павлюченко то с матом на судью...
А Емельянов с Дзюбой тоже хороши...
После этих удалений Спартаку в следующем туре лафа...
Регистрация: 6.10.2016
№21 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
smile вошли в историю


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№20 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:08) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скандал? Да! Позор?Да. "Уралу". За грязную игру и массовое нарушение правил. Игрок думал, что вторую ЖК ему не дадут. И ошибся. Если кто-то не получал шипами по щиколотке, советую попробовать. Хорошо, если отделаетесь незабываемыми ощущениями.
Регистрация: 6.12.2014
№19 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понял, честно говоря, что это такое было
Регистрация: 19.03.2017
№18 Написал: Giperion77 Замкадье (Сегодня, 16:05) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Урал- мужики!!! Я думаю если бы это было где нибудь за границей наверное драка была бы команда на команду, а они собрались и играли! Это не поражение, это победа! Ну а Зенит... Это даже не дно, где то возле центра земли где то...


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Мы пели так,что вытрезвитель плакал...
Регистрация: 20.11.2010
№17 Написал: зеленая оса (Сегодня, 16:03) #
  • +5
  •  (9)

Вот пошли вы нах со своим стадионом....
Регистрация: 10.03.2017
№16 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:01) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Реал»
Позорище бомжатское!
Регистрация: 31.03.2015
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:00) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо миллеровские шавки Еськову проплатили, ничего не боялся!
Регистрация: 23.03.2009
№14 Написал: nicolka Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +9
  •  (11)

ПОЗОР ЗЕНИТ !Надо честно побеждать !Игрочишки где ваша игроцкая гордость! УРАЛЬЦЫ! ВЫ ИГРОКИ МОЛОДЦЫ!!!!УВАЖУХА!!!!!!!!!!!
Регистрация: 4.03.2017
№13 Написал: Giperion77 Замкадье (Сегодня, 16:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
При всём уважении к питерцам.... На новом стадионе первый матч и такое... Это не просто позор, слов просто нет. За державу обидно!


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Мы пели так,что вытрезвитель плакал...
Регистрация: 20.11.2010
№12 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 15:58) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж господа,ну и стыдоба!!! Уральцы молодцы!!!


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:57) #
  • +5
  •  (9)
online

цирк
Регистрация: 20.04.2016
№10 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:57) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
позорище какое-то..в топку цыгана.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (13)
online

Вся страна все видела. Теперь ни один запитераст просто не сможет сказать что в Питере играют в футбол - никто не поверит stuck_out_tongue_closed_eyes
ПиСи: вот мы - Спартак. А вы - говно!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:57) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Епаный стыд (((
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:57) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
В топку победы зенита кинуто всё: честь, совесть, достоинство и прочая.Мрази


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Oder8587 (Сегодня, 15:56) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Открытие Цирка!
Регистрация: 2.10.2016
№5 Написал: vlees... (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing спасибо судья,помог нам
Регистрация: 15.04.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:55) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь то Луческу будет доволен.
Луческу: сегодня к судье претензий нет
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 15:55) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
ахахах:) позднее зажигание. удалять по пол команды нужно было когда были шансы на чемпионство, а сейчас уже бестолку:D


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 15:55) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это дерби) Я правда не понял кого тянут, Зенит или Луческу?

Все понял, новый стадион..Точно


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»


Всё для победы!!
Регистрация: 29.10.2010
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