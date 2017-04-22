Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" на новой арене победил "Урал", который заканчивал матч без троих игроков

В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" на новом стадионе переиграл "Урал". Подопечные Александра Тарханова заканчивали игру в восьмером.

Чемпионат России. 24 тур

"Зенит" - "Урал" - 2:0

Голы: Иванович, 86, Молло, 90+3

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, (Нету, 66), Цаллагов, Юсупов, (Молло, 55), Жулиано, Данни, Кокорин, (Шатов, 44), Дзюба.

"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу, (Меркулов, 71).

Предупреждения: Бикфалви, 24, Емельянов, 40, Кришито, 90

Удаление: Бикфалви, 63, Павлюченко, 64, Емельянов, 85.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 15:56
Напечатать
146
(8)
{related-news}
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
№146 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
интересно если бы эти ГОЛУБЫЕ ЗВЕЗДЫ еще пару минут не забили, что бы этот гондон-судья делал. Вот я ни в чем не виноват, почему же так СТЫДНО перед Уралом?
Регистрация: 30.11.2015
№145 Написал: XERX - (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это клоунада,это позорище,это шапито!!!)))

Это клоунада,это позорище,это шапито!!!))) smile
Регистрация: 23.05.2009
№144 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Уважаемые болельщики Зенита, хоть немножко разбирающиеся в футболе. Неужели вы не видите, что Зенит с таким нападением Дзюба-Кокорин никогда не станет чемпионом. Дзюба это бездарный футболист, который не имеет ни скорости, ни обводки, ни удара. Он не может ни мяч остановить, ничего. От него мяч отскакивает как от стенки. Завидую Спартаку, что он вовремя избавился от него. Как это не понимают в руководстве Зенита.


Не согласен!
Вы видно мало наблюдаете Дзюбу. Я постоянно
И он вообще-то основной нападающий сборной. Что? За просто так? Или тренеры все идиоты?
Он умеет скинуть побороться продавить и.т.д И Гол забить и забивает
По поводу что от него отскакивает как от стенки - неправда.
Я много видел как он играет, нормально от него все отскакивает. Даже вполне техничен для своих габаритов. И голов он назабивал и в Зените и в Ростове достаточно

Цитата: olegan
Желаю зениту,чтобы всю жизнь вас так судили!Я даже боюсь представить,что было,если бы так засудили питерский клуб.


Фигня все это
Нас судили по разному, и бывало совсем не очень
Регистрация: 24.10.2013
№143 Написал: Бриг (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Удаления игроков Урала, в пользу Спартака...и в пользу Зенита..Так губят провинциальный футбол..
Регистрация: 21.11.2016
№142 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Смотрящий
Цитата Лёнина.
Но Колясом там был Караченцов))
(Хоть и Билли Кинг...)


Ну ё... Похоже, многоходовочки разгадывать мне уже сложновато... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№141 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (3)
online

Зенит надо выделять как то особо! Во первых огромный финансовый ресурс во вторых"достояние народа"! Так что он матчи должен начинать со счетом 1-0!
Регистрация: 11.04.2016
№140 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (2)

"Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен." - Президент "Урала" Григорий Иванов
smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№139 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:53) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Hitman
еще раз говорю,для оборонительной игры не важно игрок основы или дубль


Вы правда настолько глупы?
Регистрация: 26.01.2007
№138 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, игроки, похоже, сливают Луческу, но это не по спортивному, его и так руководство обязано уволить по окончании, взаимодействие между игроками отсутствует, как класс. Но, хоть раз можно быть объективными, независимо от клубной принадлежности, по поводу судейства? Бикфалди идёт в опасный подкат, хотя он и первый был на мяче(из-за подката!) с возможностью нанесения травмы сопернику, имея одно предупреждение. Павлюченко способен только обозвать судью и послать его в далёкую страну, делая при этом лицо монстра, и это футболист, чего только не повидавший на своём веку, а если судью посылают, то и он посылает в ответку. Емельянов, имея жёлтую карточку, идёт в опасный подкат. И если всё это не глупость игроков, тогда что? Не Зенит же виноват, что Павлюченков за свою долгую карьеру не научился сдерживать себя, у Емельянова желание выше рассудительности, а как расценят судьи опасный подкат Бикфалди будет очень интересно, на Западе судьи рассуждают по разному, одни показывают желтую, другие нет. Ведь, в конце концов, если бы Павлюченко и Емельянов сдерживали бы свои желания и эмоции, то было бы только одно удаление и можно было бы спокойно защищаться и дальше.
Регистрация: 13.11.2009
№137 Написал: ffora russia (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (4)

против судьи обязаны возбудить уголовное дело или РФС сборище продажных п***ков, которых нужно будет не отстранять, а тоже судить.. Если результат матча не будет аннулирован и судья не подвергнется уголовному наказанию, то чемпионат мира нельзя проводить в такой стране, где футбольные чиновники продажны и беспринципны. А матч необходимо переиграть.
Регистрация: 24.05.2016
№136 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: suvirinimas
Уважаемые болельщики Зенита, хоть немножко разбирающиеся в футболе. Неужели вы не видите, что Зенит с таким нападением Дзюба-Кокорин никогда не станет чемпионом. Дзюба это бездарный футболист, который не имеет ни скорости, ни обводки, ни удара. Он не может ни мяч остановить, ничего. От него мяч отскакивает как от стенки. Завидую Спартаку, что он вовремя избавился от него. Как это не понимают в руководстве Зенита.


Артем Дзюба Зенит 83 10 11 14 0 118

а ты сколько забил suvirinimas?
Регистрация: 25.02.2014
№135 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так мы видим, а что можем сделать. Таких ещё тройка есть которых гнать нужно.
Цитата: suvirinimas
Уважаемые болельщики Зенита, хоть немножко разбирающиеся в футболе. Неужели вы не видите, что Зенит с таким нападением Дзюба-Кокорин никогда не станет чемпионом. Дзюба это бездарный футболист, который не имеет ни скорости, ни обводки, ни удара. Он не может ни мяч остановить, ничего. От него мяч отскакивает как от стенки. Завидую Спартаку, что он вовремя избавился от него. Как это не понимают в руководстве Зенита.
Регистрация: 17.05.2015
№134 Написал: Yurgen Город, где жрут собак... (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (4)

Говорится вроде как про матч Зенит-Урал, а визжат хрюшки. В недавнем матче какой-то свинье мячик попал в нагло выставленное копыто. Хотя этот недавний матч был гораздо важнее ,чем этот. Просто Павлюк не хотел против своих играть(а то он не знал что тыркаться в судью головой наказуемо, ага), вот и все.


--------------------
Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№133 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (2)
online

Уважаемые болельщики Зенита, хоть немножко разбирающиеся в футболе. Неужели вы не видите, что Зенит с таким нападением Дзюба-Кокорин никогда не станет чемпионом. Дзюба это бездарный футболист, который не имеет ни скорости, ни обводки, ни удара. Он не может ни мяч остановить, ничего. От него мяч отскакивает как от стенки. Завидую Спартаку, что он вовремя избавился от него. Как это не понимают в руководстве Зенита.
Регистрация: 9.02.2014
№132 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Scooter
Страна у нас замечательная! Народ хороший! Только люди !
ПОЗОР Зениту.
ПОЗОР Судье.
ПОЗОР Орлову.


полностью согласен - и ещё бы добавил
ПОЗОР запрещенной группировке ИГИЛ
ПОЗОР маре багдасарян
ПОЗОР фильму защитники
Регистрация: 25.02.2014
№131 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 16:42) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
ахренеть какие вы все тут недалёкие! весь сезон рфс тащит спартак. думаете для чего сегодня удалили 3 основных игроков урала? зениту подыграли? да какже! обескровленному уралу играть в след.туре со спартаком
и весь сезон такие махинации и комбинации
Регистрация: 22.02.2013
№130 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
ты на вопрос ответь сначала:Вчера помог судья цска не удалив за фол последний надежды поставив пенальти?

А при чем здесь это. В Африке выпадал снег. Это тоже не причем.

Цитата: Hitman
по мне так лучше с Уралом сыграть в открытый футбол,чем они изначально приедут играть стоя у штрафной 11 на 11

Так открытый футбол с дублем Урала. Ты не думаешь что результат предрешен заранее? Или у Спартака и с дублем могут возникнуть проблемы?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№129 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
ты про вилкова))))))))))))))))))))))
думаешь поможет?)))

Я про турнирную таблицу. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А ты про что?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№128 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Todd
У меня есть друзья в цирке. Говорят там клоуны нужны. ты как?

Я инженер.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№127 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (6)
online

Епать! Второй тайм не смотрел! Но сейчас увидел ТРИ УДАЛЕНИЯ!!! Охyеть!

Это так хотели отметить открытие Арены, что победа любой ценой???


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№126 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я вот не понимаю, почему судья первого, кто на него напрыгнул, не удалил?? Пав то потом примчался, а этот сразу, а ему всё с рук сошло???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№125 Написал: Hitman (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Смешно сказал. Спартак будет взламывать автобус дубля Урала. Гомерический хохот.

ты на вопрос ответь сначала:Вчера помог судья цска не удалив за фол последний надежды поставив пенальти?еще раз говорю,для оборонительной игры не важно игрок основы или дубль,у Урала удали игроков атаки и одного защитника,заменить защитника не проблема для игры на отбой,по мне так лучше с Уралом сыграть в открытый футбол,чем они изначально приедут играть стоя у штрафной 11 на 11
Регистрация: 20.04.2017
№124 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: ММВ
Вам то не все равно? Сами же говорили,что Спартак уже чемпион

Никогда такого не было. Разговор шел про то, что разница в 7 очков и не все еще потеряно.

ты про вилкова))))))))))))))))))))))
думаешь поможет?)))
Регистрация: 18.07.2011
№123 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Oder8587
Такого судейства даже во второй союзной лиге не было...Там как то более грамотно тащили команду наверх(в первую лигу).. А здесь на всю страну в день открытия стадиона форменный беспредел...

100% !
и что теперь скажут наши "ответственные мужи"??? впрочем, так уж вышло... rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№122 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Недавно, зенит был озадачен поиском хорошего... Но команда забыла, что есть, тонкая грань между чем-то лучшим, наивысшего качества, и банальным обкрадыванием, когда хочется выдать себя за лучшего, а на самом деле, - пошёл однозначный подкуп... Миллер тратит народные денежки на сносное содержание судей....
В России хорошо поняли, что если хочешь стать миллионером, надо или воровать, или же, с воровством бороться...
Регистрация: 31.12.2015
№121 Написал: Todd (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Blessing
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Хотел спросить у бомжей, не стыдно ли им, но увидя как отреагировала их "святая троица" на вип-трибуне, передумал..
Убожество ты, затасканная и искусственно вытащенная из грязного болота, Зинаида!

Какой пассаж!!!! Прям горечь разочарования от того, что в этом матче спартак бился бился, вырывая друг у друга баранку автобуса, но всё равно проиграл, чемпионы куевы.
А передумал ты зря, нам сейчас не стыдно, потому что после спартаковского судейского беспредела в этом сезоне, мы просто одуванчики.


У меня есть друзья в цирке. Говорят там клоуны нужны. ты как?


--------------------
Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№120 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Charodei
я зрю в корень

laughing уморил..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№119 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
по мне так судья еще больше осложнил жизнь Спартаку,так бы Урал играл в футбол,а так Тарханов всех в штрафной поставит и попробуй взломай этот автобус...

Смешно сказал. Спартак будет взламывать автобус дубля Урала. Гомерический хохот.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№118 Написал: seryu Москва (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Vinsat
Заслуженная победа на красавца стадионе.Судья молодец не струсил перед стадом из провинции. Поле конечно должно быть лучше.Миллер угарнул над вторым голом,значит с чувством юмора все впорядке.Спарсраковские сегодня начнут терять очки.
С ПОБЕДОЙ ПИТЕРБУРЖЦЕВ

К счастью в Питере большинство адекватов они все прекрасно понимают, вы сударь, ну еще один персонаж, к ним не относитесь.
Регистрация: 17.03.2009
№117 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ярмольник...


Цитата Лёнина.
Но Колясом там был Караченцов))
(Хоть и Билли Кинг...)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.