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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
"Зенит" на новой арене победил "Урал", который заканчивал матч без троих игроков
В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" на новом стадионе переиграл "Урал". Подопечные Александра Тарханова заканчивали игру в восьмером.
Чемпионат России. 24 тур
"Зенит" - "Урал" - 2:0
Голы: Иванович, 86, Молло, 90+3
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, (Нету, 66), Цаллагов, Юсупов, (Молло, 55), Жулиано, Данни, Кокорин, (Шатов, 44), Дзюба.
"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу, (Меркулов, 71).
Предупреждения: Бикфалви, 24, Емельянов, 40, Кришито, 90
Удаление: Бикфалви, 63, Павлюченко, 64, Емельянов, 85.
Чемпионат России. 24 тур
"Зенит" - "Урал" - 2:0
Голы: Иванович, 86, Молло, 90+3
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, (Нету, 66), Цаллагов, Юсупов, (Молло, 55), Жулиано, Данни, Кокорин, (Шатов, 44), Дзюба.
"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу, (Меркулов, 71).
Предупреждения: Бикфалви, 24, Емельянов, 40, Кришито, 90
Удаление: Бикфалви, 63, Павлюченко, 64, Емельянов, 85.
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