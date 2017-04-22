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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны

Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страныПервый матч в истории "Санкт-Петербург Арены" должен быть стать праздником футбола, но стал феерическим бенефисом главного судьи Алексея Еськова, удалившего трех игроков "Урала". Rusfootball.info - о случившемся безобразии.










Чемпионат России

24 тур

"Зенит" – "Урал" 2:0


Голы: Иванович, 86', Молло, 90+3'


"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 71'), Цаллагов, Юсупов (Молло, 54'), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 43'), Дзюба

"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 69')

Предупреждения: Дзюба, 86', Кришито, 90' - Бикфалви, 24', Емельянов, 40'

Удаления: Бикфалви, 61', Павлюченко, 61', Емельянов, 86'

Случилось, друзья. Это долгожданное для всей России событие случилось. Стадион, который, казалось, не достроят никогда, достроили и провели на нем первый официальный матч. Отныне 22 апреля запомнится не только тем, что в этот день родился Владимир Ильич Ленин, но и тем, что в городе-герое Ленинград открылась самая популярная футбольная арена страны. Подобный эпитет, к слову, придуман не мной. Именно так позиционирует свой новый дом "Зенит", и именно так подписана "Санкт-Петербург Арена" в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Любопытно, что уже сегодня можно было ощутить всю прелесть и всю необходимость построенной крыши. В северной столице, как сказал Михаил Поленов, 81 февраля, что означает продолжающий идти снег и продолжающую властвовать минусовую температуру. В этой связи возможность закрыть крышу позволяет создать комфортные условия внутри стадиона как для игроков, так и для болельщиков. Не менее интересно, что хорошую футбольную атмосферу был призван поддержать Михаил Боярский, который выступил сегодня в роли диктора.


Но, впрочем, хватит говорить о новом стадионе. Перейдем к футболу. "Зениту" все-таки необходимо было побеждать для продолжения борьбы за место в Лиге Чемпионов. Понятно, что "Спартак" теперь догнать сложно, но стать лучше ЦСКА в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице "питерцам" вполне по силам. После прошлого тура думалось, что некоторым игрокам петербургского клуба не избежать вылета из стартового состава, но Луческу решил чуть иначе. Один из главных виновников поражения от "красно-белых" Иванович остался в основе, а в запасе оказался Нету. Португальца заменил Жирков. Также на скамейке запасных остался Эрнани, а в опорной зоне был призван сыграть Цаллагов.

Что касается "Урала", то крайне необходимо отметить потерю Фидлера. В этой связи Бикфалви предстояло опуститься чуть ближе к своим воротам и закрыть проблемную позицию. С одной стороны, отсутствие Фидлера не подарило приятных эмоций, но, с другой стороны, позволило Александру Федоровичу Тарханову впервые выпустить в стартовом составе и Ильин, и Павлюченко. Усиление линии атаки выглядело вполне себе устрашающим, если учитывать и тот факт, что "Урал" приехал в Питер с серией из пяти побед подряд и в статусе лучшей команды в весенней части сезона с точки зрения набранных очков и достигнутых успехов.

При этом никто не забывал, что "шмели" еще никогда не выигрывали у "Зенита" и проиграли 10 матчей из 11. Стартовые минуты сегодняшней встречи породили в голове мысль, что "питерцы" вновь вынесут соперника в одни ворота. По крайней мере, именно они сразу же завладели мячом и нанесли два опасных удара с дальней дистанции, которые не без труда отбил Заболотный. Но чем дальше дело шло вперед, тем больше появлялось сомнений по поводу возможной победы хозяев.


По большому счету, все подходы "Зенита" заканчивались либо безадресными подачами в штрафную, либо дальними ударами. Никакой убийственной остроты в первом тайме в этом не было. "Урал", в свою очередь, всегда был готов убежать в контратаку и несколько раз делал это весьма неплохо. На ударной позиции оказывались Бикфалви, Ильин и Павлюченко, но их ударам зачастую не хватало силы, хотя в створ они летели исправно.

Возможно, на игру обеих команд серьезно влияние оказывало поле, которое было, откровенно скажем, плохого качества. Проплешины были заметны невооруженным глазом. К тому же периодически ноги футболистов попадали в ямки, что, конечно, невероятно травмоопасно. В конце первого тайма получил повреждение и был вынужден покинуть поле Кокорин. В том эпизоде он получил удар по ногам от Емельянова, но нельзя исключать того, что ситуацию усугубил не лучший газон.


Кокорина заменил Шатов, что дало местным болельщикам надежду на то, что лучший игрок матча против "Спартака" изменит к лучшему и сегодняшнюю игру. Но второй тайм лучше начал не "Зенит", а "Урал". Емельянов даже попал в штангу. Но затем случилось то, что перечеркнуло все происходившее ранее. Алексей Еськов показал вторую желтую карточку Бикфалви, который вообще не нарушал правила и первым сыграл в мяч. А затем главный судья удалил подбежавшего к нему Павлюченко. Что же нужно было такое услышать, чтобы удалить второго игрока в течение одной минуты?

Получив фантастическое преимущество, "Зенит" стал чаще атаковать и имел несколько хороших моментов. Впрочем, долгое время хозяевам не удавалось забить. Лишь на 86-й минуте Иванович после подачи со штрафного внес мяч в сетку ворот великолепно игравшего Заболотного. После этого Емельянов и Дзюба устроили мини-драку, за которую Еськов удалил еще одного игрока "Урала", но при этом оставил на поле Дзюбу. В добавленное к матчу время под одобрение всех центральных секторов "Санкт-Петербург Арены" гости побежали все силами отыгрываться, но только нарвались на второй гол, который забил Молло. Впрочем, кому это уже интересно, когда игра безнадежно испорчена отвратительным судейством...

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Урал Еськов
Сегодня, 15:58
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№21 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Что так мало? Почему 11 не удалил?


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№20 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
единственный кто заслуживал удаление, ш***а за удар соперника... какая команда такое и открытие
Регистрация: 17.07.2014
№19 Написал: болельщик34567 (Сегодня, 17:21) #
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online

fits,
сам не свисти, я все прекрасно видел, и кричать привычки не имею. В одном случае судья удалил (Павлюченко), а потом за такую же грубость дал по желтой Дзюбе и Емельянову, чтобы это было в пользу Зенита (т.к. у Емельянова это была 2-я). А Бикфалви вообще играл в мяч.
Регистрация: 22.04.2017
№18 Написал: Бриг (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Отвратительное поле, отвратительное судейство,отвратительный матч..Такой футбол, нам не нужен...
Регистрация: 21.11.2016
№17 Написал: fits (Сегодня, 17:10) #
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online

Цитата: болельщик34567
Павлюченко тоже сдержанностью не отличается, ну так ты ему дай для остужения жёлтую. Поцапались Дзюба и Емельянов, ну так удали их обоих, чтобы обоим было неповадно.

Ты что, слышал, что сказал Павлюченко? Нет. И не свисти тут...
Судья показал желтую Паву, а он обматерил его...и что тут делать?
По поводу Емельянова...у него желтая была на 40 минуте...
Кричать все мастера...футбол то смотрел? Или так, за компанию чешешь?
Регистрация: 6.10.2016
№16 Написал: болельщик34567 (Сегодня, 17:03) #
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online

Ждёшь интересной честной борьбы, а видишь (Зенит-Урал) невыразительную игры записного лидера и ЯРКУЮ игру судьи. Кому нужна такая победа?, которую судья кинул Зениту, как нищему мелочь. Пойдёт она на пользу Зениту, который не может пробивать эшелонированную оборону - а это делается за счет сыгранной командной игры, которая отрабатывается за счёт тяжёлой работы на тренировках, а не за счет перекормленных футболистов-звездушек. Вот у Урала какая никакая командная игра была, но судье надо было её сломать. Ладно, Павлюченко тоже сдержанностью не отличается, ну так ты ему дай для остужения жёлтую. Поцапались Дзюба и Емельянов, ну так удали их обоих, чтобы обоим было неповадно. А то какая то однобокая справедливость получается - в пользу одной команды. Бикфалви сначала сыграл в мяч, а потом подошла нога соперника. Что, это футбол или балерины играют?! Вот даже если судью немного накажут (премиальных лишат), он будет и дальше судить, сильно не обеднеет. А Урал в равной игре проиграл. По совести, матч надо переиграть, а судью на несколько игр отстранить от судейства. Позор!

ПЕРЕИГРАТЬ!
Регистрация: 22.04.2017
№15 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пав зарвался совсем-в пердив его!
Регистрация: 15.03.2009
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:42) #
  • 0
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online

Запитерасты-гомосеки. Не зря именно там расположен Театр Уродов


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ctdthysqjktym
Ненавижу! Гнилой судья, гнилой город, гнилая команда!

причём здесь город и команда? да, вы забыли дописать про страну и президента
Регистрация: 1.02.2015
№12 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (4)
online

решения судьи непонятны - но ясно одно павлюченко - быдло и хам
Регистрация: 25.02.2014
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Видимо именно об этом мечтал Луческу когда валил все на судейство. Ну теперь видимо он спокоен. Именно о таком судействе он и мечтал....

p.s. болел Зенита с новой ареной! Смотрится отлично по крайней мере по картинке)

Спасибо за поздравление. Как будут билеты - посмотрю-пощупаю.
А что до судейства... Игроки "Урала" несколько раз КРУПНО ошиблись, за что и были жёстко наказаны. А так-то игра более-менее равная. Финалист Кубка, что вы хотите?
Регистрация: 6.12.2014
№10 Написал: ачуда (Сегодня, 16:18) #
  • +4
  •  (8)

Скандальный воровской долгострой стадион и матч открытия такой же отвратительно воровской. За державу обидно в этом беспределе. Депутаты ГД ау вы в какой стране живете и когда наведет власть порядок в общественной жизни россиян.
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Видимо именно об этом думал Луческу когда валил все на судейство. Ну теперь видимо он спокоен. Именно о таком судействе он и мечтал....

p.s. болел Зенита с новой ареной! Смотрится отлично по крайней мере по картинке)
Регистрация: 11.07.2006
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (12)

Ненавижу! Гнилой судья, гнилой город, гнилая команда!
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: Fox-kolpino Колпино (Сегодня, 16:09) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мдаа... Такого дурдома я давно не видел.......
Регистрация: 16.06.2016
№6 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 16:09) #
  • +7
  •  (7)

хорошая статья


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:08) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит и его Арена - это ПОЗОРИЩЕ всей РОССИИ!!!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 16:07) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Еськов - феерический долб.ёб. Чистая игра в мяч была. Позор бомжам за такое открытие стадиона. Стадион с самого начала приносит одни несчастья.
Регистрация: 14.03.2009
№3 Написал: Crowley172 (Сегодня, 16:04) #
  • -8
  •  (22)

Автор в футболе не разбирается? Делетант.. Все по делу раздал судья
Регистрация: 15.10.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:03) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Алания»
Регулярно пишу, если у нас не научатся воспитывать нормальных судей, то нам не видать нормального футбола, а феерить будут одни лишь судьи, на подобии этого м*дака!
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:02) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ваня, пиши заяву на гринкард. В агентствах фейковых новостей ты будешь к месту.
Регистрация: 6.12.2014
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