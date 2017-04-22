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15:58
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны
Первый матч в истории "Санкт-Петербург Арены" должен быть стать праздником футбола, но стал феерическим бенефисом главного судьи Алексея Еськова, удалившего трех игроков "Урала". Rusfootball.info - о случившемся безобразии.
Чемпионат России
24 тур
"Зенит" – "Урал" 2:0
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 71'), Цаллагов, Юсупов (Молло, 54'), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 43'), Дзюба
"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 69')
Предупреждения: Дзюба, 86', Кришито, 90' - Бикфалви, 24', Емельянов, 40'
Удаления: Бикфалви, 61', Павлюченко, 61', Емельянов, 86'
Случилось, друзья. Это долгожданное для всей России событие случилось. Стадион, который, казалось, не достроят никогда, достроили и провели на нем первый официальный матч. Отныне 22 апреля запомнится не только тем, что в этот день родился Владимир Ильич Ленин, но и тем, что в городе-герое Ленинград открылась самая популярная футбольная арена страны. Подобный эпитет, к слову, придуман не мной. Именно так позиционирует свой новый дом "Зенит", и именно так подписана "Санкт-Петербург Арена" в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
Любопытно, что уже сегодня можно было ощутить всю прелесть и всю необходимость построенной крыши. В северной столице, как сказал Михаил Поленов, 81 февраля, что означает продолжающий идти снег и продолжающую властвовать минусовую температуру. В этой связи возможность закрыть крышу позволяет создать комфортные условия внутри стадиона как для игроков, так и для болельщиков. Не менее интересно, что хорошую футбольную атмосферу был призван поддержать Михаил Боярский, который выступил сегодня в роли диктора.
Но, впрочем, хватит говорить о новом стадионе. Перейдем к футболу. "Зениту" все-таки необходимо было побеждать для продолжения борьбы за место в Лиге Чемпионов. Понятно, что "Спартак" теперь догнать сложно, но стать лучше ЦСКА в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице "питерцам" вполне по силам. После прошлого тура думалось, что некоторым игрокам петербургского клуба не избежать вылета из стартового состава, но Луческу решил чуть иначе. Один из главных виновников поражения от "красно-белых" Иванович остался в основе, а в запасе оказался Нету. Португальца заменил Жирков. Также на скамейке запасных остался Эрнани, а в опорной зоне был призван сыграть Цаллагов.
Что касается "Урала", то крайне необходимо отметить потерю Фидлера. В этой связи Бикфалви предстояло опуститься чуть ближе к своим воротам и закрыть проблемную позицию. С одной стороны, отсутствие Фидлера не подарило приятных эмоций, но, с другой стороны, позволило Александру Федоровичу Тарханову впервые выпустить в стартовом составе и Ильин, и Павлюченко. Усиление линии атаки выглядело вполне себе устрашающим, если учитывать и тот факт, что "Урал" приехал в Питер с серией из пяти побед подряд и в статусе лучшей команды в весенней части сезона с точки зрения набранных очков и достигнутых успехов.
При этом никто не забывал, что "шмели" еще никогда не выигрывали у "Зенита" и проиграли 10 матчей из 11. Стартовые минуты сегодняшней встречи породили в голове мысль, что "питерцы" вновь вынесут соперника в одни ворота. По крайней мере, именно они сразу же завладели мячом и нанесли два опасных удара с дальней дистанции, которые не без труда отбил Заболотный. Но чем дальше дело шло вперед, тем больше появлялось сомнений по поводу возможной победы хозяев.
По большому счету, все подходы "Зенита" заканчивались либо безадресными подачами в штрафную, либо дальними ударами. Никакой убийственной остроты в первом тайме в этом не было. "Урал", в свою очередь, всегда был готов убежать в контратаку и несколько раз делал это весьма неплохо. На ударной позиции оказывались Бикфалви, Ильин и Павлюченко, но их ударам зачастую не хватало силы, хотя в створ они летели исправно.
Возможно, на игру обеих команд серьезно влияние оказывало поле, которое было, откровенно скажем, плохого качества. Проплешины были заметны невооруженным глазом. К тому же периодически ноги футболистов попадали в ямки, что, конечно, невероятно травмоопасно. В конце первого тайма получил повреждение и был вынужден покинуть поле Кокорин. В том эпизоде он получил удар по ногам от Емельянова, но нельзя исключать того, что ситуацию усугубил не лучший газон.
Кокорина заменил Шатов, что дало местным болельщикам надежду на то, что лучший игрок матча против "Спартака" изменит к лучшему и сегодняшнюю игру. Но второй тайм лучше начал не "Зенит", а "Урал". Емельянов даже попал в штангу. Но затем случилось то, что перечеркнуло все происходившее ранее. Алексей Еськов показал вторую желтую карточку Бикфалви, который вообще не нарушал правила и первым сыграл в мяч. А затем главный судья удалил подбежавшего к нему Павлюченко. Что же нужно было такое услышать, чтобы удалить второго игрока в течение одной минуты?
Получив фантастическое преимущество, "Зенит" стал чаще атаковать и имел несколько хороших моментов. Впрочем, долгое время хозяевам не удавалось забить. Лишь на 86-й минуте Иванович после подачи со штрафного внес мяч в сетку ворот великолепно игравшего Заболотного. После этого Емельянов и Дзюба устроили мини-драку, за которую Еськов удалил еще одного игрока "Урала", но при этом оставил на поле Дзюбу. В добавленное к матчу время под одобрение всех центральных секторов "Санкт-Петербург Арены" гости побежали все силами отыгрываться, но только нарвались на второй гол, который забил Молло. Впрочем, кому это уже интересно, когда игра безнадежно испорчена отвратительным судейством...
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
24 тур
"Зенит" – "Урал" 2:0
Голы: Иванович, 86', Молло, 90+3'
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 71'), Цаллагов, Юсупов (Молло, 54'), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 43'), Дзюба
"Урал": Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 69')
Предупреждения: Дзюба, 86', Кришито, 90' - Бикфалви, 24', Емельянов, 40'
Удаления: Бикфалви, 61', Павлюченко, 61', Емельянов, 86'
Случилось, друзья. Это долгожданное для всей России событие случилось. Стадион, который, казалось, не достроят никогда, достроили и провели на нем первый официальный матч. Отныне 22 апреля запомнится не только тем, что в этот день родился Владимир Ильич Ленин, но и тем, что в городе-герое Ленинград открылась самая популярная футбольная арена страны. Подобный эпитет, к слову, придуман не мной. Именно так позиционирует свой новый дом "Зенит", и именно так подписана "Санкт-Петербург Арена" в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
Любопытно, что уже сегодня можно было ощутить всю прелесть и всю необходимость построенной крыши. В северной столице, как сказал Михаил Поленов, 81 февраля, что означает продолжающий идти снег и продолжающую властвовать минусовую температуру. В этой связи возможность закрыть крышу позволяет создать комфортные условия внутри стадиона как для игроков, так и для болельщиков. Не менее интересно, что хорошую футбольную атмосферу был призван поддержать Михаил Боярский, который выступил сегодня в роли диктора.
Но, впрочем, хватит говорить о новом стадионе. Перейдем к футболу. "Зениту" все-таки необходимо было побеждать для продолжения борьбы за место в Лиге Чемпионов. Понятно, что "Спартак" теперь догнать сложно, но стать лучше ЦСКА в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице "питерцам" вполне по силам. После прошлого тура думалось, что некоторым игрокам петербургского клуба не избежать вылета из стартового состава, но Луческу решил чуть иначе. Один из главных виновников поражения от "красно-белых" Иванович остался в основе, а в запасе оказался Нету. Португальца заменил Жирков. Также на скамейке запасных остался Эрнани, а в опорной зоне был призван сыграть Цаллагов.
Что касается "Урала", то крайне необходимо отметить потерю Фидлера. В этой связи Бикфалви предстояло опуститься чуть ближе к своим воротам и закрыть проблемную позицию. С одной стороны, отсутствие Фидлера не подарило приятных эмоций, но, с другой стороны, позволило Александру Федоровичу Тарханову впервые выпустить в стартовом составе и Ильин, и Павлюченко. Усиление линии атаки выглядело вполне себе устрашающим, если учитывать и тот факт, что "Урал" приехал в Питер с серией из пяти побед подряд и в статусе лучшей команды в весенней части сезона с точки зрения набранных очков и достигнутых успехов.
При этом никто не забывал, что "шмели" еще никогда не выигрывали у "Зенита" и проиграли 10 матчей из 11. Стартовые минуты сегодняшней встречи породили в голове мысль, что "питерцы" вновь вынесут соперника в одни ворота. По крайней мере, именно они сразу же завладели мячом и нанесли два опасных удара с дальней дистанции, которые не без труда отбил Заболотный. Но чем дальше дело шло вперед, тем больше появлялось сомнений по поводу возможной победы хозяев.
По большому счету, все подходы "Зенита" заканчивались либо безадресными подачами в штрафную, либо дальними ударами. Никакой убийственной остроты в первом тайме в этом не было. "Урал", в свою очередь, всегда был готов убежать в контратаку и несколько раз делал это весьма неплохо. На ударной позиции оказывались Бикфалви, Ильин и Павлюченко, но их ударам зачастую не хватало силы, хотя в створ они летели исправно.
Возможно, на игру обеих команд серьезно влияние оказывало поле, которое было, откровенно скажем, плохого качества. Проплешины были заметны невооруженным глазом. К тому же периодически ноги футболистов попадали в ямки, что, конечно, невероятно травмоопасно. В конце первого тайма получил повреждение и был вынужден покинуть поле Кокорин. В том эпизоде он получил удар по ногам от Емельянова, но нельзя исключать того, что ситуацию усугубил не лучший газон.
Кокорина заменил Шатов, что дало местным болельщикам надежду на то, что лучший игрок матча против "Спартака" изменит к лучшему и сегодняшнюю игру. Но второй тайм лучше начал не "Зенит", а "Урал". Емельянов даже попал в штангу. Но затем случилось то, что перечеркнуло все происходившее ранее. Алексей Еськов показал вторую желтую карточку Бикфалви, который вообще не нарушал правила и первым сыграл в мяч. А затем главный судья удалил подбежавшего к нему Павлюченко. Что же нужно было такое услышать, чтобы удалить второго игрока в течение одной минуты?
Получив фантастическое преимущество, "Зенит" стал чаще атаковать и имел несколько хороших моментов. Впрочем, долгое время хозяевам не удавалось забить. Лишь на 86-й минуте Иванович после подачи со штрафного внес мяч в сетку ворот великолепно игравшего Заболотного. После этого Емельянов и Дзюба устроили мини-драку, за которую Еськов удалил еще одного игрока "Урала", но при этом оставил на поле Дзюбу. В добавленное к матчу время под одобрение всех центральных секторов "Санкт-Петербург Арены" гости побежали все силами отыгрываться, но только нарвались на второй гол, который забил Молло. Впрочем, кому это уже интересно, когда игра безнадежно испорчена отвратительным судейством...
Иван Долинин, Rusfootball.info
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