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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
"Локомотив" - "Амкар": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Амкара" на матч 24-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.
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