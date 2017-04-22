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"Локомотив" - "Амкар": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Амкара" на матч 24-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон.

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.
Теги: Локомотив Амкар
Сегодня, 16:06
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