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Массимилиано Аллегри: цель "Ювентуса в Лиге чемпионов - финал
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что цель "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов - финал турнира.
"У "Монако" есть молодые таланты, которые показывали качественную игру на протяжении всего турнира. Нам будет нелегко добраться до финала, но мы должны выполнить поставленную задачу", - цитирует Аллегри Football Italia.
"У "Монако" есть молодые таланты, которые показывали качественную игру на протяжении всего турнира. Нам будет нелегко добраться до финала, но мы должны выполнить поставленную задачу", - цитирует Аллегри Football Italia.
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