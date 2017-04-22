Массимилиано Аллегри: цель "Ювентуса в Лиге чемпионов - финал

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что цель "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов - финал турнира.



"У "Монако" есть молодые таланты, которые показывали качественную игру на протяжении всего турнира. Нам будет нелегко добраться до финала, но мы должны выполнить поставленную задачу", - цитирует Аллегри Football Italia.