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18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
"Терек" - "Анжи": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура чемпионата России "Терек" - "Анжи".
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши, Грозав, Митришев, Балай.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Дудиев, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс, Будковский.
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши, Грозав, Митришев, Балай.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Дудиев, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс, Будковский.
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