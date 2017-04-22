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"Терек" - "Анжи": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура чемпионата России "Терек" - "Анжи".

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши, Грозав, Митришев, Балай.

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Дудиев, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс, Будковский.
Сегодня, 18:16
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