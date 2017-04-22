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Ростовский "подарок" Каррере
В 53-ий день рождения Массимо Карреры его подопечные не нашли ничего лучше, как пропустить три безответных мяча от "Ростова" на выезде. Преимущество над ЦСКА за шесть туров до финиша и предстоящую через тур очную встречу сокращается до семи очков.
Ростов-на-Дону встретил лидеров чемпионата России по футболу пасмурной погодой. Коллектив отмечающего сегодня 53-летие Массимо Карреры прилетел в столицу юга, попав в +10 по Цельсию и по турнирной таблице чемпионата по итогам 23-ёх туров. Главная цель сезона близка, как никогда, но итальянец не даёт расслабиться. ЦСКА и "Зенит" одержали синхронные победы по 2-0, сократив отставание от красно-белых, и тем нужно было постараться подарить своему главному тренеру что-то покруче галстука.
Тем не менее одержать победу над нынешним "Ростовом", тем более на "Олимп-2", достаточно сложно. Проще сказать, подобное в нынешнем сезоне не удавалось пока никому. А в последних матчах дружина Кириченко, Данильянца и Бердыева забыла, и что такое пропускать вовсе - юный голкипер Медведев уже в десятке по самой продолжительной "сухой" серии в истории чемпионатов России. Джанаеву, пропускающему остаток сезона, будет довольно сложно вновь отобрать место в стартовом составе у молодого коллеги, о котором ещё пару месяцев назад знали только лишь заядлые болельщики ростовской команды.
Тренерский штаб хозяев выбрал стандартную для себя схему на эту игру в пять защитников. Несмотря на травмы Граната и Кудряшова, оборонцев в составе "Ростова" предостаточно. На сей раз Навасу и Мевле в центре обороны помогал Симич, а на левую бровку вышел Байрамян. Иностранные форварды Азмун и Девич уступили место в основе российским Бухарову и Полозу. Сегодняшний именинник ответил на эту схему своими 3-6-1. Зобнин действовал на месте правого полузащитника, а в центре полузащиты был мощный кулак из четырёх футболистов: Фернандо, Глушакова, Попова и Джано. На острие атаки, как и в игре с "Зенитом", действовал Промес - Зе Луиш и Адриано всё ещё восстанавливаются от травм, полученных в матче с "Уфой".
Налаженная оборона ростовчан разбежаться Промесу так же, как и в матче с командой из Санкт-Петербурга, не дала. С первых минут он растерянно искал помощи от партнёров, но не находил её. "Ростов" находился в зоне комфорта, легко разворачивая свои контратаки на ворота Реброва. В одной из таких Гацкан мощным дальним ударом пробил чуть выше перекладины.
Второй подобный выход закончился голом в ворота гостей. Калачёв выпилил идеальную диагональ в чужую штрафную, где Бухаров вовремя набежал и в касание расстрелял ворота Реброва. Автор голевой передачи, к сожалению, вскоре покинет поле из-за травмы. На 29-ой минуте его заменит Терентьев. Но на игру эта замена нисколечки не повлияет. Запасные винтики в отлаженной системе команды из столицы юга (так, по крайней мере, без устали кричали местные фанаты) работают практически столь же идеально, как и основные. А "Спартак" после пропущенного гола просто-напросто растерялся.
Перед самым перерывом Гацкан забил второй мяч в ворота "Спартака". Это Нобоа навесил на Наваса, от которого мяч отлетел к дальней штанге. Там и оказался практически один-одинёшенек капитан ростовчан. Безумный взгляд Реброва на своих одноклубников после этого эпизода был чем-то похож на взгляд Павлюченко, направленный на Еськова пару часов назад. Его можно понять, ведь в этом чемпионате дома "Ростов" ещё не то что ни разу не проиграл, ни разу не пропускал два мяча за 90 минут конкретной игры. А играть оставалось лишь один тайм.
В перерыве Каррера попытался изменить схему игры и, соответственно, её ход, выпустив Самедова вместо Попова. Если в матче с "Зенитом" это сработало (Самедов забил победный гол), здесь всё было прозаичнее. Через пять минут после возобновления встречи Бухаров забил свой второй мяч в матче и третий для "Ростова". Нобоа расчехлил всю опорную зону красно-белых одним пасом прямо на своего ударного форварда, и Александр успешно поразил ближний угол ворот спартаковцев.
Игра была сделана. Да, была ещё замена Кутепова на Мельгарехо, эдакий ва-банк от итальянца. Но последние минуты матча радости красно-белым фанатам, в огромном числе добравшимся до Дона, не добавили. Фернандо и Глушаков до конца матч отыграть не смогли. Бразилец потянул заднюю поверхность бедра, россиянин заработал удаление за глупую стычку в центре поля с Нобоа. Главный арбитр встречи принял такое решение спустя некоторое время после подсказки одного из помощников, сменив жёлтый цвет на красный.
Этот неприятный цвет зажёгся перед спартаковцами и по окончании матча. Впечатляющая сухая серия Медведева продолжается, а лидеры чемпионата России, безжалостно поверженные сегодня в Ростове-на-Дону, следующий матч проведут явно не в оптимальном составе. Как, впрочем, и их будущий соперник "Урал". Но это будет уже совсем другая история.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 24-ый тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 3-0 "Спартак" (Москва)
Голы: Бухаров, 23, 49; Гацкан, 45+2
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров, (Азмун, 66).
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.
Предупреждения: Байрамян, 44; Азмун, 80
Удаление: Глушаков, 76
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 3-0 "Спартак" (Москва)
Голы: Бухаров, 23, 49; Гацкан, 45+2
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров, (Азмун, 66).
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.
Предупреждения: Байрамян, 44; Азмун, 80
Удаление: Глушаков, 76
Ростов-на-Дону встретил лидеров чемпионата России по футболу пасмурной погодой. Коллектив отмечающего сегодня 53-летие Массимо Карреры прилетел в столицу юга, попав в +10 по Цельсию и по турнирной таблице чемпионата по итогам 23-ёх туров. Главная цель сезона близка, как никогда, но итальянец не даёт расслабиться. ЦСКА и "Зенит" одержали синхронные победы по 2-0, сократив отставание от красно-белых, и тем нужно было постараться подарить своему главному тренеру что-то покруче галстука.
Тем не менее одержать победу над нынешним "Ростовом", тем более на "Олимп-2", достаточно сложно. Проще сказать, подобное в нынешнем сезоне не удавалось пока никому. А в последних матчах дружина Кириченко, Данильянца и Бердыева забыла, и что такое пропускать вовсе - юный голкипер Медведев уже в десятке по самой продолжительной "сухой" серии в истории чемпионатов России. Джанаеву, пропускающему остаток сезона, будет довольно сложно вновь отобрать место в стартовом составе у молодого коллеги, о котором ещё пару месяцев назад знали только лишь заядлые болельщики ростовской команды.
Тренерский штаб хозяев выбрал стандартную для себя схему на эту игру в пять защитников. Несмотря на травмы Граната и Кудряшова, оборонцев в составе "Ростова" предостаточно. На сей раз Навасу и Мевле в центре обороны помогал Симич, а на левую бровку вышел Байрамян. Иностранные форварды Азмун и Девич уступили место в основе российским Бухарову и Полозу. Сегодняшний именинник ответил на эту схему своими 3-6-1. Зобнин действовал на месте правого полузащитника, а в центре полузащиты был мощный кулак из четырёх футболистов: Фернандо, Глушакова, Попова и Джано. На острие атаки, как и в игре с "Зенитом", действовал Промес - Зе Луиш и Адриано всё ещё восстанавливаются от травм, полученных в матче с "Уфой".
Налаженная оборона ростовчан разбежаться Промесу так же, как и в матче с командой из Санкт-Петербурга, не дала. С первых минут он растерянно искал помощи от партнёров, но не находил её. "Ростов" находился в зоне комфорта, легко разворачивая свои контратаки на ворота Реброва. В одной из таких Гацкан мощным дальним ударом пробил чуть выше перекладины.
Второй подобный выход закончился голом в ворота гостей. Калачёв выпилил идеальную диагональ в чужую штрафную, где Бухаров вовремя набежал и в касание расстрелял ворота Реброва. Автор голевой передачи, к сожалению, вскоре покинет поле из-за травмы. На 29-ой минуте его заменит Терентьев. Но на игру эта замена нисколечки не повлияет. Запасные винтики в отлаженной системе команды из столицы юга (так, по крайней мере, без устали кричали местные фанаты) работают практически столь же идеально, как и основные. А "Спартак" после пропущенного гола просто-напросто растерялся.
Перед самым перерывом Гацкан забил второй мяч в ворота "Спартака". Это Нобоа навесил на Наваса, от которого мяч отлетел к дальней штанге. Там и оказался практически один-одинёшенек капитан ростовчан. Безумный взгляд Реброва на своих одноклубников после этого эпизода был чем-то похож на взгляд Павлюченко, направленный на Еськова пару часов назад. Его можно понять, ведь в этом чемпионате дома "Ростов" ещё не то что ни разу не проиграл, ни разу не пропускал два мяча за 90 минут конкретной игры. А играть оставалось лишь один тайм.
В перерыве Каррера попытался изменить схему игры и, соответственно, её ход, выпустив Самедова вместо Попова. Если в матче с "Зенитом" это сработало (Самедов забил победный гол), здесь всё было прозаичнее. Через пять минут после возобновления встречи Бухаров забил свой второй мяч в матче и третий для "Ростова". Нобоа расчехлил всю опорную зону красно-белых одним пасом прямо на своего ударного форварда, и Александр успешно поразил ближний угол ворот спартаковцев.
Игра была сделана. Да, была ещё замена Кутепова на Мельгарехо, эдакий ва-банк от итальянца. Но последние минуты матча радости красно-белым фанатам, в огромном числе добравшимся до Дона, не добавили. Фернандо и Глушаков до конца матч отыграть не смогли. Бразилец потянул заднюю поверхность бедра, россиянин заработал удаление за глупую стычку в центре поля с Нобоа. Главный арбитр встречи принял такое решение спустя некоторое время после подсказки одного из помощников, сменив жёлтый цвет на красный.
Этот неприятный цвет зажёгся перед спартаковцами и по окончании матча. Впечатляющая сухая серия Медведева продолжается, а лидеры чемпионата России, безжалостно поверженные сегодня в Ростове-на-Дону, следующий матч проведут явно не в оптимальном составе. Как, впрочем, и их будущий соперник "Урал". Но это будет уже совсем другая история.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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