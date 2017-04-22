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Ростовский "подарок" Каррере

Ростовский "подарок" Каррере В 53-ий день рождения Массимо Карреры его подопечные не нашли ничего лучше, как пропустить три безответных мяча от "Ростова" на выезде. Преимущество над ЦСКА за шесть туров до финиша и предстоящую через тур очную встречу сокращается до семи очков.









Чемпионат России, 24-ый тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) 3-0 "Спартак" (Москва)

Голы: Бухаров, 23, 49; Гацкан, 45+2

"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец, 79), Бухаров, (Азмун, 66).

"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.

Предупреждения: Байрамян, 44; Азмун, 80

Удаление: Глушаков, 76



Ростов-на-Дону встретил лидеров чемпионата России по футболу пасмурной погодой. Коллектив отмечающего сегодня 53-летие Массимо Карреры прилетел в столицу юга, попав в +10 по Цельсию и по турнирной таблице чемпионата по итогам 23-ёх туров. Главная цель сезона близка, как никогда, но итальянец не даёт расслабиться. ЦСКА и "Зенит" одержали синхронные победы по 2-0, сократив отставание от красно-белых, и тем нужно было постараться подарить своему главному тренеру что-то покруче галстука.

Тем не менее одержать победу над нынешним "Ростовом", тем более на "Олимп-2", достаточно сложно. Проще сказать, подобное в нынешнем сезоне не удавалось пока никому. А в последних матчах дружина Кириченко, Данильянца и Бердыева забыла, и что такое пропускать вовсе - юный голкипер Медведев уже в десятке по самой продолжительной "сухой" серии в истории чемпионатов России. Джанаеву, пропускающему остаток сезона, будет довольно сложно вновь отобрать место в стартовом составе у молодого коллеги, о котором ещё пару месяцев назад знали только лишь заядлые болельщики ростовской команды.

Тренерский штаб хозяев выбрал стандартную для себя схему на эту игру в пять защитников. Несмотря на травмы Граната и Кудряшова, оборонцев в составе "Ростова" предостаточно. На сей раз Навасу и Мевле в центре обороны помогал Симич, а на левую бровку вышел Байрамян. Иностранные форварды Азмун и Девич уступили место в основе российским Бухарову и Полозу. Сегодняшний именинник ответил на эту схему своими 3-6-1. Зобнин действовал на месте правого полузащитника, а в центре полузащиты был мощный кулак из четырёх футболистов: Фернандо, Глушакова, Попова и Джано. На острие атаки, как и в игре с "Зенитом", действовал Промес - Зе Луиш и Адриано всё ещё восстанавливаются от травм, полученных в матче с "Уфой".

Налаженная оборона ростовчан разбежаться Промесу так же, как и в матче с командой из Санкт-Петербурга, не дала. С первых минут он растерянно искал помощи от партнёров, но не находил её. "Ростов" находился в зоне комфорта, легко разворачивая свои контратаки на ворота Реброва. В одной из таких Гацкан мощным дальним ударом пробил чуть выше перекладины.

Второй подобный выход закончился голом в ворота гостей. Калачёв выпилил идеальную диагональ в чужую штрафную, где Бухаров вовремя набежал и в касание расстрелял ворота Реброва. Автор голевой передачи, к сожалению, вскоре покинет поле из-за травмы. На 29-ой минуте его заменит Терентьев. Но на игру эта замена нисколечки не повлияет. Запасные винтики в отлаженной системе команды из столицы юга (так, по крайней мере, без устали кричали местные фанаты) работают практически столь же идеально, как и основные. А "Спартак" после пропущенного гола просто-напросто растерялся.

Перед самым перерывом Гацкан забил второй мяч в ворота "Спартака". Это Нобоа навесил на Наваса, от которого мяч отлетел к дальней штанге. Там и оказался практически один-одинёшенек капитан ростовчан. Безумный взгляд Реброва на своих одноклубников после этого эпизода был чем-то похож на взгляд Павлюченко, направленный на Еськова пару часов назад. Его можно понять, ведь в этом чемпионате дома "Ростов" ещё не то что ни разу не проиграл, ни разу не пропускал два мяча за 90 минут конкретной игры. А играть оставалось лишь один тайм.

В перерыве Каррера попытался изменить схему игры и, соответственно, её ход, выпустив Самедова вместо Попова. Если в матче с "Зенитом" это сработало (Самедов забил победный гол), здесь всё было прозаичнее. Через пять минут после возобновления встречи Бухаров забил свой второй мяч в матче и третий для "Ростова". Нобоа расчехлил всю опорную зону красно-белых одним пасом прямо на своего ударного форварда, и Александр успешно поразил ближний угол ворот спартаковцев.

Игра была сделана. Да, была ещё замена Кутепова на Мельгарехо, эдакий ва-банк от итальянца. Но последние минуты матча радости красно-белым фанатам, в огромном числе добравшимся до Дона, не добавили. Фернандо и Глушаков до конца матч отыграть не смогли. Бразилец потянул заднюю поверхность бедра, россиянин заработал удаление за глупую стычку в центре поля с Нобоа. Главный арбитр встречи принял такое решение спустя некоторое время после подсказки одного из помощников, сменив жёлтый цвет на красный.

Этот неприятный цвет зажёгся перед спартаковцами и по окончании матча. Впечатляющая сухая серия Медведева продолжается, а лидеры чемпионата России, безжалостно поверженные сегодня в Ростове-на-Дону, следующий матч проведут явно не в оптимальном составе. Как, впрочем, и их будущий соперник "Урал". Но это будет уже совсем другая история.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Сегодня, 18:25
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№10 Написал: AnK. (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Распутин,
Отстой он и есть отстой. Неужели этот шлак будет играть за Сборную?!
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Женёка
Самое обидное не то что проиграли, а то как играли!!!


То ли ещё будет! Весь следующий сезон и на евро арене и внутри чемпионата - тупое везение когда нибудь кончается.


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Регистрация: 25.10.2008
№8 Написал: Марципан Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Спартак не только опустили, а отпетушили.
Регистрация: 9.12.2009
№7 Написал: Андрей-60 г. Наро-Фоминск, Московской области (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
venera,
Не "на землю", а просто ОПУСТИЛИ!!!
Регистрация: 20.06.2010
№6 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Самое обидное не то что проиграли, а то как играли!!! Прямо выбесили!!! не знаю что с ними случилось, но чемпион так играть не должен!!! На месте Карреры отпи*здел бы всех!!!!
Регистрация: 6.05.2009
№5 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
какие то мужики с юга,опустили на землю фсеми любимую ,народную команду,за которую болеют 50%населения России===ну никакого уважения smile
Регистрация: 15.04.2009
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 18:44) #
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  •  (4)
online

Цитата: AnK.
"Спартак"-фуфло! Какая ЛЧ?! Позорище! Безвольное сборище!

епло своё захлопни...куепутоло беспонтовое...
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Спартак"-фуфло! Какая ЛЧ?! Позорище! Безвольное сборище!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (5)

Массимо, Бикеич это не Луческу!
Гончаренко 100% будет также играть..
В начале что-то пытались, но утыкались как в стену..
Брак просто запредельный, сколько мячей противнику или просто в аут!
Глушаков полностью провалил матч, кроме грубости ничем не запомнился, справедливо выгнали.. Ещенко, Самедов, Попов - отстой, в который раз.. Фернандо неточно часто играл..
Короче, респект Ростову, полностью переиграли..
Ничего, на пользу пойдёт.. Жаль Карреру, такого "подарочка" он не заслужил.. На базу их и пусть работают пока пот между половинками не потечёт!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (5)

Походу нос у Карлика еще больше загнулся.
Регистрация: 24.11.2016
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