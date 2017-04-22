Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
18:25
Ростовский "подарок" Каррере (10)
Ростовский "подарок" Каррере (10)
15:58
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
"Ростов" забил три безответных гола в ворота "Спартака"
В матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал крупную победу над "Спартаком".
Чемпионат России
24 тур
"Ростов" - "Спартак" 3:0
Голы: Бухаров, 23, 49, Гацкан, 45+2
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Могилевец, 83), Бухаров, (Азмун, 66).
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.
Предупреждения: Байрамян, 44, Азмун, 82
Удаление: Глушаков, 74
Чемпионат России
24 тур
"Ростов" - "Спартак" 3:0
Голы: Бухаров, 23, 49, Гацкан, 45+2
"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Могилевец, 83), Бухаров, (Азмун, 66).
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.
Предупреждения: Байрамян, 44, Азмун, 82
Удаление: Глушаков, 74
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.