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"Спартак" чемпион?
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"Ростов" забил три безответных гола в ворота "Спартака"

В матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал крупную победу над "Спартаком".

Чемпионат России

24 тур

"Ростов" - "Спартак" 3:0

Голы: Бухаров, 23, 49, Гацкан, 45+2

"Ростов": Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачёв, (Терентьев, 31), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Могилевец, 83), Бухаров, (Азмун, 66).

"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, (Мельгарехо, 58), Комбаров, Глушаков, Фернандо, (Ещенко, 73), Зобнин, Джано, Попов, (Самедов, 46), Промес.

Предупреждения: Байрамян, 44, Азмун, 82

Удаление: Глушаков, 74
Сегодня, 18:26
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187
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№187 Написал: ffora russia (Сегодня, 19:09) #
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online

конечно серая команда и такое уёбище делают чемпионом
Регистрация: 24.05.2016
№186 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:09) #
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online

Цитата: jinn



Хотелост послушать этих тупых вжопуебаных Мишу. Славика Оукба

В чулане заперлись, очень переживаю за сало
Регистрация: 15.05.2015
№185 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак , проиграл по делу , нет ни одного нападающего : Зе Луиша, Адриано. Спартак бьет штрафной : удар, мяч рукой отбивает Бухаров, выбрасовая руку перед мячом ... свисток - молчит. И никто и не вспомнит. А какой был скандал с рукой Комбарова , когда тот коснулся мяча на земле? Всю неделю обсуждали по всем фронтам. А здесь игрок стоит в стенке и выбрасывает руку, прерывая полет мяча в створ ворот и прерывает это не пенальти? Там Комбаров лежит и прерывает передачу вдоль ворот, а здесь рукой прерывают удар по воротам ... и тишина? Интересно Мюллеровская контора, будет обсуждать этот момент или как обычно? Глушаков попадает по мячу и его удалили и тут же Терентьев , чудом не сломал ногу игроку Спартака и ни горчичника ни хрена... Вчера, не удалили Акинфеева, сегодня преступление и не иначе - на бомжарене... Вот такое у нас судейство...
Регистрация: 10.01.2014
№184 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:06) #
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online

Цитата: Марципан
говно был, есть и буду всегда

Самокритично))


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№183 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:06) #
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online

Цитата: sparwik53
обитатели дна в ЛЧ и ЛЕ.

Это ты про ШЕСТЬ проигрышей в ЛЧ и три вылета подряд на первой стадии из ЛЕ одной "наркоманды"?
Регистрация: 15.05.2015
№182 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:05) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: valerman40
Я одного не пойму, что никто в спартаковском штабе не знал как играет Ростов? Зачем выставили 3 центральных защитника, если впереди автобус? Ввязались в позиционный розыгрыш, против 10 человек, имея впереди в лучшем случае 8 своих,зачем мля? Чтобы облегчить Ростову игру? Ведь прекрасно все знают, отдай Ростову мяч, он не знает что с ним делать в атаке. нужно было взять всего лишь сраное очко, в итоге потеряли 3 и боюсь чемпионство. Потому что в концовке чемпа к результату Зины подключились серьезные люди. Называется срали и упали.


А что 1 очко нам дало бы?Я же ниже написал +7 или +8,разницы не вижу,всё равно 2 поражения и отставание 1 или 2 очка.

на самом деле разница между +7 и +8 очень большая. Потому что в случае равенства очков чемпионом становится тот, у кого побед больше
Регистрация: 18.03.2017
№181 Написал: Спартач23 (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: jinn
Классно спартачек вафелькой заправился

Ты видимо эксперт по этому делу?Тоже небось заправляешься?!
Регистрация: 17.03.2017
№180 Написал: Распутин (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: jinn
Хотелост послушать этих тупых вжопуебаных Мишу. Славика Оукба
И других местных пидо
расов

обиженный укозовский сэрГей... которого там толпой отхороводили... и вышвырнули с сайта... давай пьянь жги... и это... скрин не забудь сделать...
Регистрация: 2.04.2017
№179 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
если впереди автобус

А чем ты аргументируешь автобус? Ростов больше атаковал. Нанес больше ударов. 10 против 4-х. Первый удар Спартака был на 59-й минуте. Вот Спартак как раз и играл автобусом.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№178 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
сколько фантастических минут нас ждут в матчах Спартака в Лиге чемпионов,- зачем же отказываться от такого шоу.

А, может быть, ты впервые права. Чем черт не шутит.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№177 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (3)
online

scream и это гуно собирается играть В ЛЧ!
Регистрация: 20.03.2016
№176 Написал: jinn (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (3)
online

Классно спартачек вафелькой заправился
Регистрация: 28.01.2012
№175 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:03) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас Каррера, по прилёту в Москву, поведёт команду в ресторан, ДР отмечать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№174 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: fits
Ну, вот, потихоньку и интрига в чемпионат возвращается...
А это самое главное!


Да грош цена такой интриге..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№173 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmus
От тренеров требуется не только психологическое стимулирование, а элементарная работа головой. В данном случае - это чисто тренерская победа Бекиича над Каррерой.

мда, тоже мне тактика, встать вдесятерем перед вратарской и контратаковать. это модно, к сожалению, сейчас многие так могут...
Регистрация: 8.09.2011
№172 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Я одного не пойму, что никто в спартаковском штабе не знал как играет Ростов? Зачем выставили 3 центральных защитника, если впереди автобус? Ввязались в позиционный розыгрыш, против 10 человек, имея впереди в лучшем случае 8 своих,зачем мля? Чтобы облегчить Ростову игру? Ведь прекрасно все знают, отдай Ростову мяч, он не знает что с ним делать в атаке. нужно было взять всего лишь сраное очко, в итоге потеряли 3 и боюсь чемпионство. Потому что в концовке чемпа к результату Зины подключились серьезные люди. Называется срали и упали.


А что 1 очко нам дало бы?Я же ниже написал +7 или +8,разницы не вижу,всё равно 2 поражения и отставание 1 или 2 очка.
Регистрация: 12.02.2013
№171 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Марципан
Все предсказуемо. Спартак говно был, есть и будет всегда. Был бы на месте Ростова хотя бы средний европейский клуб, например Эвертон, счет был бы 5-0.

ХОТЬ бы в первой десятки закончили ,только за БАБКИ ИГРАЕТЕ ,
Регистрация: 8.05.2016
№170 Написал: fits (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну, вот, потихоньку и интрига в чемпионат возвращается...
А это самое главное!
Регистрация: 6.10.2016
№169 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Цитата: Red_Dragon
Цитата: dryhnozaurus
Спартаковцы, вы хоть понимаете, что в ЛЧ будет не лучше? В Ростове при всех опасениях была надежда на гении Бикеича. У вас же...

Да какая им ЛЧ??? они даже в ЛЕ влетают х.ре.н пойми кому

Не тебе бы петь, обитатели дна в ЛЧ и ЛЕ.

Только вот мы и в ЛЧ хоть какие-то очки, но берем. А ЛЕ вообще один раз выиграли. Так что пока вы еврокубок не возьмете, вы нам не ровня-так командочка для внутреннего пользования
Регистрация: 18.03.2017
№168 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паршиво,конечно. Испортили праздник тренеру. Но это футбол, и сегодня был явно не день Спартака. Зато есть повод вылить бочку желчи Червиченко с блессингами.
Регистрация: 20.03.2014
№167 Написал: Спартач23 (Сегодня, 19:01) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Марципан
Все предсказуемо. Спартак говно был, есть и будет всегда. Был бы на месте Ростова хотя бы средний европейский клуб, например Эвертон, счет был бы 5-0.

Ростов как раз был говном и будет,как только Бердыев уйдет,так что желчь сглатывай и в угол забейся,чучело!
Регистрация: 17.03.2017
№166 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
а, ну ну

зря так...просто молодежи нужно время и Пример для роста...
вашему Кутепову, к примеру, у кого пока учиться? вот и теряет время парень...
Жано с напами так и не раскрылся...
Зобнину бы не стопорнуть...наш, для сборной нужен типа Черчесу в помосчь))
Удачи Всем Командам и Честного красивого завершения чемпа! wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№165 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Не тебе бы петь, обитатели дна в ЛЧ и ЛЕ.

Может Спартак когда нибудь и что нибудь выиграл в Европе за всю свою историю? Назови всем выигранные титулы и мы все благоговейно замолчим перед величием Спартака.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№164 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Всё таки, какое это приятное событие, проигрыш спартака, сразу жизненный тонус повышается, настроение, усталость снимает, как рукой, петь хочется.

как же мало тебе для счастья надо. flushed


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№163 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Sculptor
надеюсь выводы сделают,обидно -тренеру днюху испортили и очень нужен высокий мощный ценрдеф,Дзюба и Бухаров спокойно продавливали,по игре все пасы криво,ощущение что вышли уже чемпионами,а Ростов наказал,но все в наших руках,главное не бздеть.

Вы просто тактику выбрали какую-то кривую. По сути у Спартака и моментов не было. Играли верхом - а где высокие нападающие то у Вас? Навас вообще снимал все, вставая лишь на носочки. А Бухаров...ну будто вы не знали его технику игры?
Регистрация: 5.08.2015
№162 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: К.А.
вот абсолютно по делу проиграли.без вариантов.


Трезвое мнение!!!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017
№161 Написал: jinn (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (1)
online

Хотелост послушать этих тупых вжопуебаных Мишу. Славика Оукба
И других местных пидо
расов
Регистрация: 28.01.2012
№160 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmus
От тренеров требуется не только психологическое стимулирование, а элементарная работа головой. В данном случае - это чисто тренерская победа Бекиича над Каррерой.

Не неси херню ,по твоим слова ГОНЧАРЕНКО надо ПАМЯТНИК ПОСТАВИТЬ ЗА НИЧЬЮ
Регистрация: 8.05.2016
№159 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я одного не пойму, что никто в спартаковском штабе не знал как играет Ростов? Зачем выставили 3 центральных защитника, если впереди автобус? Ввязались в позиционный розыгрыш, против 10 человек, имея впереди в лучшем случае 8 своих,зачем мля? Чтобы облегчить Ростову игру? Ведь прекрасно все знают, отдай Ростову мяч, он не знает что с ним делать в атаке. нужно было взять всего лишь сраное очко, в итоге потеряли 3 и боюсь чемпионство. Потому что в концовке чемпа к результату Зины подключились серьезные люди. Называется срали и упали.
Регистрация: 2.08.2010
№158 Написал: Sima Питер (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Это не бомжей ипать, здесь был серьезный соперник

Вот ты, дебилоид, пива дешевого оппился))))))
Ипать - это как раз 3-0 !!! И твой чпортак выипали...... А 2-1 с нами - это просто победили - причем припомни, когда был предыдущий раз??? Во-во!! и это, трезвей давай уже..
Регистрация: 7.11.2016
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