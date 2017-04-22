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"Локомотив" и "Амкар" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих
В матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" на своём поле принимал "Амкар".
Молодежное первенство
24 тур
"Локомотив" - "Амкар" 3:3
Голы: Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернанлеш, 56 (пен) - Бодул, 22, 61 (пен), Прокофьев, 89.
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80).
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.
Предупреждения: Идову, 20, Хомич, 55, Тарасов, 71.
Молодежное первенство
24 тур
"Локомотив" - "Амкар" 3:3
Голы: Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернанлеш, 56 (пен) - Бодул, 22, 61 (пен), Прокофьев, 89.
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80).
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.
Предупреждения: Идову, 20, Хомич, 55, Тарасов, 71.
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