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"Локомотив" и "Амкар" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

В матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" на своём поле принимал "Амкар".

Молодежное первенство

24 тур

"Локомотив" - "Амкар" 3:3

Голы: Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернанлеш, 56 (пен) - Бодул, 22, 61 (пен), Прокофьев, 89.

"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80).

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 71), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.

Предупреждения: Идову, 20, Хомич, 55, Тарасов, 71.
Сегодня, 18:29
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(2)
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№23 Написал: imaginary (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
сами виноваты, посмотрел 1-ый гол, 4 защитника стоят тупят, игрок амкара забивает
Регистрация: 7.02.2010
№22 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Нужны видеоповторы. Но их не введут.

в том что видеоповторы нужны - я согласен. и их введут. года через 2
Регистрация: 12.06.2016
№21 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
стыдно Амкару радоваться такой ничьей,

Да ладно.. Пермяки тут не при чём, очки не пахнут... Больше бесит, что для судей особых санкций нет, и про видюхи федерация не сильно гонит.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нужны видеоповторы. Но их не введут.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№19 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Пенальти придумал.

победу своровал сукa


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найду
&#9733;
Регистрация: 13.04.2008
№18 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: QoshaK
Молодца судейка, подарил ничейку Амкару...

Точнее украл победу у Локо, стыдно Амкару радоваться такой ничьей, от которой за версту воняет тухлым свистком.
Регистрация: 29.10.2010
№17 Написал: Бриг (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сегодня какой-то шабаш судей на футбольных полях...
Регистрация: 21.11.2016
№16 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ММВ
что было? не смотрел

Пенальти придумал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№15 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Левая пенка, гол с оффсайда.

Кто кому?)) я так понимаю у амкара левак был?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№14 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ММВ
Цитата: boralex
Опять судьи делают результат... Обидно,блин..

что было? не смотрел

Левая пенка, гол с оффсайда.
Регистрация: 21.03.2011
№13 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 18:34) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
НУ КАК ТАК МОЖНО СУДИТЬ??? амкар и урал и зенит и локо и спартак и цска все молодцы. не хочу плохого про клубы говорить!! но сцуко как так можно судить??? ну каааааак плять...... disappointed_relieved


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Опять судьи делают результат... Обидно,блин..

что было? не смотрел


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№11 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:34) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
После сегодняшних матчей невольно начинаешь мечтать о введении видеоповторов...
Регистрация: 23.03.2016
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:34) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
У судей че сегодня мода появилась новая, судить как долбоeбы?? Жесть конечно...
Регистрация: 21.03.2011
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:32) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сцука, е...й рот, хоть раз, б...ть, честно вничью сыграйте)
Очень обидная ничья, Амкар молодец, ну и судье отдельный привет. Судьи сегодня отжигают.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Опять судьи делают результат... Обидно,блин..


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: gri-070 (Сегодня, 18:31) #
  • +5
  •  (7)

Когда уже начнут стрелять таких судей???
Регистрация: 16.04.2016
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (2)
online

Не ожидал от Амкара, как и от Локо...- одни молодцы, вторые......
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль,Локо наиграл на победу!!Что с судьями сегодня?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Глупая ничья. Чарли скорейшего восстановления.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:30) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
тур огонь! надо срочно видеоповторы вводить. а Амкар тем не менее молодцы
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:30) #
  • +4
  •  (8)
online

Молодца судейка, подарил ничейку Амкару...
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Потеряли очки. Очень жаль.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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