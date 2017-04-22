Перестрелка в Черкизово. "Локомотив" и "Амкар" обменялись тремя голами

Чемпионат России



24 тур



Локомотив 3-3 Амкар



Голы: Ал. Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернандеш, 56, с пенальти - Бодул, 22, 61, с пенальти, Прокофьев, 88.



"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 81).



"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 70), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.



Предупреждения: Тарасов, 71 - Идову, 20, Хомич, 55. Ал. Миранчук, 42, Тарасов, 54, Фернандеш, 56, с пенальти - Бодул, 22, 61, с пенальти, Прокофьев, 88.Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 81).Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 70), Гол, Баланович (Прокофьев, 63), Бодул.Тарасов, 71 - Идову, 20, Хомич, 55.

"Железнодорожники" и пермяки неожиданно организовали увлекательный и драматичный спектакль.рассказывает о голепаде на "Локомотиве".Встреча "Локомотива" и "Амкара" сейчас – это, в том числе, противостояние патриархов российского тренерского цеха, давным-давно варящихся в нашем футболе, выловивших в его мутной водице немало достижений и очень неплохо знающих друг друга. В общем, любая схватка Юрия Семина и Гаджи Гаджиева интересна уже самим своим фактом.На сей же раз их соперничество несло еще и огромное турнирное значение.Учитывая тот факт, что пятое место в текущем розыгрыше РФПЛ будет проходным на евроарену только в том случае, если подопечные Семина финишируют в первой четверке и завоюют Кубок, очевидно, что все претенденты на путевку в Лигу Европы нынче стремятся занять строчку не ниже четвертой. А на ней засел "Краснодар", имевший перевес в четыре пункта над "Локомотивом" и, соответственно, в пять – над "Амкаром". Из этого можно было сделать вывод, что в ответном матче победа нужна была обоим коллективам. Конечно, если подопечные Гаджиева действительно мечтают показать себя на международной арене.Пермские футболисты сумели удивить публику и, наверное, противника тоже. От них все ожидали игры от глухой обороны, а уральцы вместо этого с первых минут включили высокий прессинг, стремились контролировать мяч, активно ходили в массированные позиционные атаки и даже не думали запираться на собственной половине поля. Некоторое время "Локомотив" вообще не мог приноровиться к таким действиям гостей, из-за чего бОльшая часть событий протекала поблизости от владений Гилерме.Правда, до остроты дело не доходило, и "красно-зеленые" все равно смотрелись опаснее в своих немногочисленных наступательных акциях. Например, когда Майкон совсем немного не поспел к мячу в чужой штрафной или когда Хомич ошибся на выходе при подаче углового, и его счастье, что Чорлука ударить не сумел, а от головы Бодула мяч не полетел в пустые ворота.И все-таки "Амкар" смотрелся очень неплохо, а потому его гол на 22-й минуте не выглядел чем-то удивительным.Интересно, что началось все с падения пермского игрока в центре поля, после коего он никак не мог подняться с газона. Подопечные Гаджиева выбивать мяч не стали и потеряли его. Видимо, поэтому пренебрегли так называемым принципом "фэйр-плей" и москвичи. Как оказалось – на беду себе, ибо уральцы тут же перехватили мяч и организовали результативную атаку.Это Гиголаев, сыграв в стенку с Балановичем, добрался до лицевой линии и оттуда прострелил в центр штрафной площадки, где Бодул, отклеившись от опекуна, в касание уложил мяч под левую штангу, поймав Гилерме на противоходе. Вокруг Дарко располагалось сразу четверо футболистов в красно-зеленой форме, но никто из них не сумел помешать австрийцу."Амкар" поразил ворота "Локомотива" в чемпионате впервые с мая 2015-го.Поведя в счете, гости, конечно, заиграли осторожнее и стали больше времени проводить поблизости от собственной крепости, однако "Локо" ничего выжать из этого не мог.Казалось, что "Амкар" уйдет на перерыв с материальным преимуществом, но подшефные Семина вдруг выдали такое завершение тайма, что им впору было самим огорчаться ничейному результату на табло.Все началось с отличных действий Ари, который от линии штрафной площадки головой мягко и точно скинул мяч на открывшегося прямо перед воротами Миранчука, и тот успел протолкнуть мяч мимо Хомича. На секундомере значилась 43-й минута, однако хозяева успели сотворить еще два отличных момента. В первом из них участники голевой комбинации поменялись местами, и только отчаянный подкат Конде помешал Ари расстрелять сетку из убойной позиции. А перед самым сигналом на "антракт" Баринов не дотянулся до навеса с левого края, мяч на дальней штанге достался тому же Ари, но Конде вновь снял его с ноги у бразильца.Ощутив вкус крови на финише первого тайма, футболисты "Локомотива", вернувшись из раздевалки, продолжили штурмовать пермскую крепость. И весьма быстро взяли ее. Сначала Мануэл Фернандеш и Майкон здорово сыграли в двойную стенку, и оборонец "Амкара" лишь в последний миг в подкате выбил мяч на угловой. Именно после его подачи к ближней штанге Чорлука выиграл воздух и продлил передачу на дальнюю стойку, где без опеки остался Тарасов. Дмитрий здорово подстроился под мяч и головой в падении отправил его под перекладину.А пока гости приходили в себя, "железнодорожники" отправили их в глубокий нокдаун. Ари здорово обыграл Занева и устремился к воротам. Добравшись до штрафной площадки, он отдал в центр на Миранчука. Тот не очень хорошо обработал мяч, однако сумел пробросить его мимо Хомича, и голкипер слегка зацепил Алексея – пенальти. К "точке" подошел Фернандеш и четким ударом послал его в левый нижний угол.Казалось, что исход встречи предрешен, но пермская команда отыскала в себе силы на быстрый ответ. Правда, не самый честный. Гиголаев, прорвавшись к лицевой линии, прокинул мяч чуть вперед, дождался подката Чорлуки и с радостью улетел на газон. Повтор беспристрастно засвидетельствовал: хорват в мяч не играл, но и соперника не касался. Увы, возможности использовать видеотехнику у Сергея Иванова не было, и он вновь указал на одиннадцатиметровую отметку, а Бодул оформил дубль.До конца поединка оставалось около получаса, однако соперники, видимо, израсходовали бОльшую часть своих голевых резервов. Подопечные Гаджиева, разумеется, пытались идти вперед, Гаджи Муслимович проводил замены, но, скорее, "Локомотив" был ближе к четвертому мячу: Денисов от лицевой прострелил в центр штрафной на Миранчука, а тот из отличной позиции пальнул над воротами. Позднее сам Алексей отпасовал на Тарасова в район одиннадцатиметровой отметки, однако тому пробить не дали.И когда подумалось, что победа таки останется за "красно-зелеными", в штрафной площадке хозяев случилось нечто странное. Они позволили футболисту "Амкара" свободно пробить из зоны левого инсайда, мяч при этом угодил в Бодула, отскочил от него, Гилерме, не ожидавший такого развития событий, кое-как отразил мяч в сторону, а там оказался вышедший на замену Прокофьев, которому удалось протолкнуть мяч в сетку сквозь частокол ног. Правда, при этом есть подозрение, что Бодул в момент удара партнера находился в офсайде, а потому может так получиться, что два из трех своих голов гости забили с нарушением правил...Что интересно, подшефные Юрия Семина могли вырвать победу! Это Ари за счет своей техники вырвался на ударную позицию, но с его выстрелом справился Хомич.Пермяки, конечно, очень радовались вырванной ничьей (а заодно, возможно, и тому, что после трех поражений кряду в Черкизово на уровне чемпионата они сумели не проиграть "Локомотиву" на его поле). Вот только что она им дает? Еще одна потеря двух очков, что в свете победы "Ростова" над "Спартаком" делает шансы "Амкара" на попадание в еврокубки очень невысокими.Ну а у "железнодорожников" ничего, кроме глубоко разочарования, на душе быть не может. И мало того, что они упустили викторию, так еще и недавно восстановившийся от повреждения Чорлука получил новую травму, которая может оказаться очень серьезной.Выиграв после зимнего перерыва все три гостевых поединка, "Локо" никак не может взять верх в родных стенах.