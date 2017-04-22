Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью дляпрокомментировал работу арбитра Алексея Еськова в матче 23-го тура Премьер-Лиги "Зенит" - "Урал" (3:0).Отсудил Еськов минувшую встречу очень слабо. Это выражалось в его формальном подходе к правилам игры. Судья должен глубоко разбираться в ситуации и принимать правильные решения. Сегодня же было много ошибочных решений. Всё началось с неправильной второй жёлтой карточки Эрику Бикфалви. Там была борьба, жёсткого приёма не было, грубого умышленного нарушения не было, это обычное нарушение. Слишком строго был наказан игрок, у которого уже была карточка, вот это я называю формальным подходом к трактовке правил.Далее страшно возмутился всем хорошо знакомый и известный в нашем футболе Роман Павлюченко, который подбежал и устроил разборки. Вот в этом случае Еськов поступил правильно. Не нужно лезть туда, к чему ты отношения не имеешь. Клубам нужно работать с игроками относительно поведения по отношению к арбитрам, потому что сегодня судейство крайне низкого качества, арбитры ошибаются регулярно, поэтому у футболистов должны работать "тормоза", чтобы не ставить свою команду в ещё более затруднительное положение, чем она находится.Еськов обслуживает международные встречи, он не рядовой судья, и он должен был осознавать происходящее вокруг. Первый матч на новом стадионе должен быть праздником, а какой праздник в итоге?! Нет праздника, когда судья в центре внимания. Всё должно решаться между командами, они должны между собой выяснять, кто сильнее.Третье удаление? Роман Емельянов получил вторую жёлтую карточку после стычки с Артёмом Дзюбой, за которым я неоднократно замечал, что он всегда "поджигает" вот в таких ситуациях. Он и был инициатором столкновения, Емельянов вступил с ним в спор - вторая жёлтая карточка. Но самым важным и ключевым в этой встрече стало второе предупреждение Бикфалви.Главному арбитру за этот матч можно поставить только "двойку", а как иначе?! Вы вообще помните, чтобы матчи последнего времени заканчивались тремя удалениями в составе однй команды?! Я вот не помню. Судья не должен такого допускать, он должен не быть формалистом, но, в то же время, допускать разумную гибкость.У нас вся беда в том, что у нас рекомендовано Премьер-Лиге 17 судей, большинство из которых - арбитры среднего класса. А отбирать в судьи необходимо талантливых людей, действовать по той же системе, по которой клубы выбирают футболистов, ведь арбитр Премьер-Лиги - это штучный товар. Это огромная недоработка руководства футбольного корпуса.Что касается Еськова в целом, то он, опять же, судит международные матчи, поэтому никто его не накажет. Промолчат, два-три тура не будут назначать, а потом молча запустят.