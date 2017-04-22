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Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи

Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчиБывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова в матче 23-го тура Премьер-Лиги "Зенит" - "Урал" (3:0).

Отсудил Еськов минувшую встречу очень слабо. Это выражалось в его формальном подходе к правилам игры. Судья должен глубоко разбираться в ситуации и принимать правильные решения. Сегодня же было много ошибочных решений. Всё началось с неправильной второй жёлтой карточки Эрику Бикфалви. Там была борьба, жёсткого приёма не было, грубого умышленного нарушения не было, это обычное нарушение. Слишком строго был наказан игрок, у которого уже была карточка, вот это я называю формальным подходом к трактовке правил.

Далее страшно возмутился всем хорошо знакомый и известный в нашем футболе Роман Павлюченко, который подбежал и устроил разборки. Вот в этом случае Еськов поступил правильно. Не нужно лезть туда, к чему ты отношения не имеешь. Клубам нужно работать с игроками относительно поведения по отношению к арбитрам, потому что сегодня судейство крайне низкого качества, арбитры ошибаются регулярно, поэтому у футболистов должны работать "тормоза", чтобы не ставить свою команду в ещё более затруднительное положение, чем она находится.

Еськов обслуживает международные встречи, он не рядовой судья, и он должен был осознавать происходящее вокруг. Первый матч на новом стадионе должен быть праздником, а какой праздник в итоге?! Нет праздника, когда судья в центре внимания. Всё должно решаться между командами, они должны между собой выяснять, кто сильнее.

Третье удаление? Роман Емельянов получил вторую жёлтую карточку после стычки с Артёмом Дзюбой, за которым я неоднократно замечал, что он всегда "поджигает" вот в таких ситуациях. Он и был инициатором столкновения, Емельянов вступил с ним в спор - вторая жёлтая карточка. Но самым важным и ключевым в этой встрече стало второе предупреждение Бикфалви.

Главному арбитру за этот матч можно поставить только "двойку", а как иначе?! Вы вообще помните, чтобы матчи последнего времени заканчивались тремя удалениями в составе однй команды?! Я вот не помню. Судья не должен такого допускать, он должен не быть формалистом, но, в то же время, допускать разумную гибкость.

У нас вся беда в том, что у нас рекомендовано Премьер-Лиге 17 судей, большинство из которых - арбитры среднего класса. А отбирать в судьи необходимо талантливых людей, действовать по той же системе, по которой клубы выбирают футболистов, ведь арбитр Премьер-Лиги - это штучный товар. Это огромная недоработка руководства футбольного корпуса.

Что касается Еськова в целом, то он, опять же, судит международные матчи, поэтому никто его не накажет. Промолчат, два-три тура не будут назначать, а потом молча запустят.
Сегодня, 18:57
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№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
он вас с конями судит вроде бы в след игре)

Да ладно?) Мало нам сегодняшнего уепана со свистком, так еще и этот на очереди?)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: alx64 (Сегодня, 19:03) #
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online

tiki, а мутко в доле с Миллером!!!
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
уверен?а мутко не увидел судью фифа


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Он их скоро перестанет судить с таким зрением и логическим мышлением.

он вас с конями судит вроде бы в след игре) smile


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 18:59) #
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online

этого пидора надо отправить второй дивизион судить не выше!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Он их скоро перестанет судить с таким зрением и логическим мышлением.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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