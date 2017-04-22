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Юрий Семин: так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Амкаром".
Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
"Очень сильно повлияли на результат судейские ошибки. Так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя. Это вопиющий момент.
То, что забили три мяча во втором матче подряд, — хорошо. При этом были ещё моменты, когда мы могли забить", - сказал Семин.
Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
"Очень сильно повлияли на результат судейские ошибки. Так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя. Это вопиющий момент.
То, что забили три мяча во втором матче подряд, — хорошо. При этом были ещё моменты, когда мы могли забить", - сказал Семин.
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