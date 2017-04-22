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Юрий Семин: так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Амкаром".

Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

"Очень сильно повлияли на результат судейские ошибки. Так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя. Это вопиющий момент.

То, что забили три мяча во втором матче подряд, — хорошо. При этом были ещё моменты, когда мы могли забить", - сказал Семин.
Сегодня, 19:00
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№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это последствия "защиты" и отмаза за ошибки судей ихнего шефа г-на Будогосского.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да этот судья один матч судит,а потом три месяца отдыхает после отстранения от судейства на пляже!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: tiki
можно, товарищ Сёмин...ой как можно

А должно было быть наоборот) Это Зенит должен был сыграть вничью, а мы победить) Судьи решили повлиять на распределение мест в чемпионате, похоже)

ну тут только и остается что смеяться
сыграно 4 игры в туре и в 4 турах ОГРОМНЕЙШИЕ ошибки судей


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:02) #
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online

Ты сегодняшний матч на позор-арене не видел laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
можно, товарищ Сёмин...ой как можно

А должно было быть наоборот) Это Зенит должен был сыграть вничью, а мы победить) Судьи решили повлиять на распределение мест в чемпионате, похоже)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
можно, товарищ Сёмин...ой как можно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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