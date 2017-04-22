Юрий Семин: так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Амкаром".



Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.



"Очень сильно повлияли на результат судейские ошибки. Так грубо, как ошибался судья в этом матче, ошибаться нельзя. Это вопиющий момент.



То, что забили три мяча во втором матче подряд, — хорошо. При этом были ещё моменты, когда мы могли забить", - сказал Семин.