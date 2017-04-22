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Юрий Семин: судья вместо 11-метрового должен был показать желтую карточку игроку "Амкара"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура чемпионата России с "Амкаром".
"Сегодня был интересный матч, было забито много голов. Конечно, очень обидно, что при счете 3:1 упустили победу. Наверное, причины были. Во-первых, нужно было менять Чорлуку, во-вторых, на мой взгляд, причина судейская. Судья вместо 11-метрового должен был показать желтую карточку игроку "Амкара". Третий гол был забит, на мой взгляд, из офсайда. Еще один важный момент: "Амкар" не сдавался, выпустил трех нападающих, боролся до конца.
Травма Чорлуки? Сейчас сложно разобраться", - приводит слова Семина корреспондент Rusfootball.info.
"Сегодня был интересный матч, было забито много голов. Конечно, очень обидно, что при счете 3:1 упустили победу. Наверное, причины были. Во-первых, нужно было менять Чорлуку, во-вторых, на мой взгляд, причина судейская. Судья вместо 11-метрового должен был показать желтую карточку игроку "Амкара". Третий гол был забит, на мой взгляд, из офсайда. Еще один важный момент: "Амкар" не сдавался, выпустил трех нападающих, боролся до конца.
Травма Чорлуки? Сейчас сложно разобраться", - приводит слова Семина корреспондент Rusfootball.info.
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