Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: судья вместо 11-метрового должен был показать желтую карточку игроку "Амкара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура чемпионата России с "Амкаром".

"Сегодня был интересный матч, было забито много голов. Конечно, очень обидно, что при счете 3:1 упустили победу. Наверное, причины были. Во-первых, нужно было менять Чорлуку, во-вторых, на мой взгляд, причина судейская. Судья вместо 11-метрового должен был показать желтую карточку игроку "Амкара". Третий гол был забит, на мой взгляд, из офсайда. Еще один важный момент: "Амкар" не сдавался, выпустил трех нападающих, боролся до конца.

Травма Чорлуки? Сейчас сложно разобраться", - приводит слова Семина корреспондент Rusfootball.info.
Сегодня, 19:03
Напечатать
1
(1)
{related-news}
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно да, это очевидно. Полная деквалификация судьи (с).


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.