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Массимо Каррера: видимо, я не смог должным образом мотивировать игроков
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).
"Сегодня у нас абсолютно ничего не получилось. Это вина тренера. Видимо, не смог должным образом мотивировать игроков. Думаю, наша самая большая ошибка заключается в том, что мы начали думать, что уже что-то совершили. Как я говорил перед матчем, оставалось еще семь сложных игр. Теперь шесть. Матчи никогда не выигрываются до того, как они были сыграны", - сказал Каррера.
"Сегодня у нас абсолютно ничего не получилось. Это вина тренера. Видимо, не смог должным образом мотивировать игроков. Думаю, наша самая большая ошибка заключается в том, что мы начали думать, что уже что-то совершили. Как я говорил перед матчем, оставалось еще семь сложных игр. Теперь шесть. Матчи никогда не выигрываются до того, как они были сыграны", - сказал Каррера.
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