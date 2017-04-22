Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: видимо, я не смог должным образом мотивировать игроков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).

"Сегодня у нас абсолютно ничего не получилось. Это вина тренера. Видимо, не смог должным образом мотивировать игроков. Думаю, наша самая большая ошибка заключается в том, что мы начали думать, что уже что-то совершили. Как я говорил перед матчем, оставалось еще семь сложных игр. Теперь шесть. Матчи никогда не выигрываются до того, как они были сыграны", - сказал Каррера.
Сегодня, 19:05
Напечатать
3
(0)
{related-news}
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
все-таки Каррере еще учиться и учиться...
Оборону нужно строить! и мотивировать тож (лучше, как Карпин) wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
кони встрепенулись и заржали.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (1)
online

Да, пока ещё набираться и набираться опыта. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.