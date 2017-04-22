Станислав Прокофьев: матч был интересным для зрителей, но нервным для нас

Нападающий "Амкара" Станислав Прокофьев прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 24-м туре чемпионата России, сообщает корреспондент Rusfootball.info..



- Неоднозначный матч. Отыгрывались-отыгрывались, в конце забили...



- Ну, мы выигрывали вообще-то! Отыгрывались хозяева. Отыгрались, потом пошли вперед, потом мы отыгрались. Интересно было для зрителей, немного нервно для нас. Молодцы! Увозим очко, нелегкая игра.



Последний забитый мяч? Там борьба была, мяч отскочил удачно, я пробил и мяч оказался в сетке. На судью посмотрел, все нормально.



- Футболисты "Локомотива" вообще не ожидали такого расклада и были в шоке. Не обратили внимания?



- Нет. Ну это футбол. Все может поменяться очень быстро.



- С какой целью выходили на замену, что говорил Гаджи Гаджиев?



- Мы проигрывали 2:3, желательно нужно было сравнять. Как и любому нападающему - забивать.



- "Локомотив" не согласен с пенальти в свои ворота. Вы смотрели эпизод этот?



- Да нет, не смотрели. Это не наше дело, пересматривать эпизоды.



- А пенальти в ваши ворота как прокомментируете?



- Судья назначил - значит был пенальти.



- Полностью доверяете решениям арбитра?



- Да. А как по-другому? Их же ставят на игру. Смысл не доверять им? Выбора нету.



- "Амкар" пропустил три гола. Почему не получилось построже в обороне сыграть?



- "Локомотив" неплохая команда. Атакует неплохо, у них хорошие футболисты. Может быть поэтому мы три пропустили.



- Известно, что Юрий Семин и Гаджи Гаджиев дружат. Перед матчем тренер рассказывал какие-нибудь секреты про соперника?



- Да нет. Об этом нет смысла говорить. Это личное.



- А как Гаджиев настраивал на игру против Семина?



- Я ничего не слышал об этом. Эта игра как и любая другая. Увезти очки с выезда - это неплохо.



- Как оцените ничью? Может быть, ваша команда была ближе к победе?



- Ну как сказать ближе к победе? Мы вели, потом 1:3 проигрывали, и 3:3 сравняли в конце. Закономерный результат.