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Денис Глушаков: это был не наш день
Полузащитник московского Спартака Денис Глушаков подвел итоги матча "Ростов" - "Спартак".
Денис, вы проиграли 3:0. Что сегодня произошло с командой?
-Наверное, это был не наш день. Считаю, мы плохо сыграли. Мы не смогли показать то, что планировали на футбольном поле. Поэтому, пропустили три гола.
Массимо Каррера отметил, что предупреждал команду, что нельзя расслабляться в игре с Ростовом. Неужели шумиха после вашей победы над Зенитом помешала сегодня?
-Это футбол. Уступили сейчас, значит будем сильнее в дальнейшем. Теперь постараемся выиграть в следующей встрече.
Что случилось в эпизоде с вашим удалением?
- Вообще, это моя первая карточка за всю карьеру. Я извинился перед Кристианом. Ведь не специально ему по ноге попал. Арбитр мне показал желтую , а затем увидел, что осталась царапина и удалил.
Причем, за 10 минут до этого момента Гацкан сбивал двумя ногами, следом — третий, я сыграл тоже жестко. Однако я играл в мяч, а не в ногу. Ничего серьезного. Когда уходил, то спросил была ли рука в начале атаки. В одном из эпизодов Байрамян коснулся мяча рукой,позже дважды еще.
Вы поздравляли Карреру с днем рождения?
- Особенного поздравления для Массимо в честь дня рождения не делали. Сейчас это совсем неуместно. Мы потерпели поражение и нам нужно его пережить.
Источник: www.rusfootball.info
Денис, вы проиграли 3:0. Что сегодня произошло с командой?
-Наверное, это был не наш день. Считаю, мы плохо сыграли. Мы не смогли показать то, что планировали на футбольном поле. Поэтому, пропустили три гола.
Массимо Каррера отметил, что предупреждал команду, что нельзя расслабляться в игре с Ростовом. Неужели шумиха после вашей победы над Зенитом помешала сегодня?
-Это футбол. Уступили сейчас, значит будем сильнее в дальнейшем. Теперь постараемся выиграть в следующей встрече.
Что случилось в эпизоде с вашим удалением?
- Вообще, это моя первая карточка за всю карьеру. Я извинился перед Кристианом. Ведь не специально ему по ноге попал. Арбитр мне показал желтую , а затем увидел, что осталась царапина и удалил.
Причем, за 10 минут до этого момента Гацкан сбивал двумя ногами, следом — третий, я сыграл тоже жестко. Однако я играл в мяч, а не в ногу. Ничего серьезного. Когда уходил, то спросил была ли рука в начале атаки. В одном из эпизодов Байрамян коснулся мяча рукой,позже дважды еще.
Вы поздравляли Карреру с днем рождения?
- Особенного поздравления для Массимо в честь дня рождения не делали. Сейчас это совсем неуместно. Мы потерпели поражение и нам нужно его пережить.
Источник: www.rusfootball.info
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