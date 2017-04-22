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"Спартак": спасибо всем, кто верит в команду! Исправимся в ближайших матчах

"Спартак" на своей странице в инстаграме после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Спартаковские болельщики поддерживают своих футболистов и после неудачных матчей. Таких, как сегодня. Исправимся в ближайших турах. К тому же, наш отрыв от ближайшего преследователя - семь очков. Спасибо всем, кто верит в команду!", - говорится в сообщении красно-белых.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 20:14
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№9 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное коней выиграйте smile
Регистрация: 17.05.2016
№8 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
И вам спасибо,так держать!


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: ачуда (Сегодня, 20:25) #
  • -3
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Небыло заряженности на игру поэтому и проиграли, пропижонили. Кутепова на лавку, Селехова в рамку до конца сезона, это только слепой не видит.
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не возможно играть на одном высоком уровне столько матчей,да и Ростов не подарок, у себя дома тем более.Надо ещё учесть 2 фактора,наверное все эмоции выхлеснули с бомжами и у нас не играли Зе и Луис
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:24) #
  • -2
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online

Да не вопрос


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот про отрыв зря опять сказали. Наверно тяпнули в самолете в честь дня рождения тренера. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прощаю. Верю.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Верим! Ждем! Надеемся!!!!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:18) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо ничего писать, надо выходить в следующем матче, и убивать противника, тогда все всё и так поймут


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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