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"Спартак": спасибо всем, кто верит в команду! Исправимся в ближайших матчах
"Спартак" на своей странице в инстаграме после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Спартаковские болельщики поддерживают своих футболистов и после неудачных матчей. Таких, как сегодня. Исправимся в ближайших турах. К тому же, наш отрыв от ближайшего преследователя - семь очков. Спасибо всем, кто верит в команду!", - говорится в сообщении красно-белых.
"Спартаковские болельщики поддерживают своих футболистов и после неудачных матчей. Таких, как сегодня. Исправимся в ближайших турах. К тому же, наш отрыв от ближайшего преследователя - семь очков. Спасибо всем, кто верит в команду!", - говорится в сообщении красно-белых.
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