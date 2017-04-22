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Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке...
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 24-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Ростовом" (0:3).
- Как вам увиденное на поле?
Мы увидели два коллектива, один из которых хотел, а второй, наверное, не хотел. Связываю это с тем, что у "Спартака" очковый запас большой, и у футболистов, вероятно, в подсознании появляется мысль: "А, ничего страшного, если проиграем". Сейчас игрокам московской команды, видимо, не нужно было играть через "не могу", когда нужно бороться до последних секунд и на каждом участке поля. Ну и "Ростову", конечно, нужно отдать должное. Мы знаем, как они умеют играть с сильными командами, сегодня они полностью выключили "Спартак", я даже и голевых моментов в исполнении гостей так сразу не вспомню.
Всегда люди задаются вопросом: "Чемпионскую ли игру показывает "Спартак"?!". Лично я всегда отвечал одинаково - чемпионскую игру в мире показывают команд пять: "Реал Мадрид", "Барселона", "Бавария" ну и ещё парочка команд. Смотря о чём мы говорим, когда задаёмся вопросом о чемпионской игре. Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал "Спартак", забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка.
Постоянно так ведь не могло продолжаться, поэтому сегодня "Ростов" взял заслуженно три очка. Но у "Спартака" есть очень хороший очковый запас, поэтому сейчас они могут себя чувствовать спокойно.
- Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге?
Все серии рано или поздно заканчиваются. "Ростов" дома всегда играет очень прилично, сколько команд он с таким же счётом обыграл в родных стенах! Есть такие клубы, которые умеют хорошо играть у себя дома. А месть... вряд ли кто-то об этом вообще понял. Лично я об игре и судействе в первом круге вспомнил только после вашего вопроса.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?
Александр Бухаров хоть и забил два, но назвать лучшим его я не могу, хотя и сыграл он здорово. Пожалуй, весь "Ростов" я и назову лучшим, поскольку это командная победа, которая сыграла строго и в целом здорово. Хотя, повторюсь, Бухаров выделился.
- Стоит ли нам ждать глобальных перемен в турнирной таблице до конца сезона?
После игры "Спартак" - "Зенит" (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но сегодня увидев, что судьи сделали с "Уралом", начали возникать разные мысли... Но у "Спартака" семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где ещё не ясно, кто выиграет. Всё равно не верится, что "красно-белые" упустят преимущество.
- Как вам увиденное на поле?
Мы увидели два коллектива, один из которых хотел, а второй, наверное, не хотел. Связываю это с тем, что у "Спартака" очковый запас большой, и у футболистов, вероятно, в подсознании появляется мысль: "А, ничего страшного, если проиграем". Сейчас игрокам московской команды, видимо, не нужно было играть через "не могу", когда нужно бороться до последних секунд и на каждом участке поля. Ну и "Ростову", конечно, нужно отдать должное. Мы знаем, как они умеют играть с сильными командами, сегодня они полностью выключили "Спартак", я даже и голевых моментов в исполнении гостей так сразу не вспомню.
Всегда люди задаются вопросом: "Чемпионскую ли игру показывает "Спартак"?!". Лично я всегда отвечал одинаково - чемпионскую игру в мире показывают команд пять: "Реал Мадрид", "Барселона", "Бавария" ну и ещё парочка команд. Смотря о чём мы говорим, когда задаёмся вопросом о чемпионской игре. Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал "Спартак", забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка.
Постоянно так ведь не могло продолжаться, поэтому сегодня "Ростов" взял заслуженно три очка. Но у "Спартака" есть очень хороший очковый запас, поэтому сейчас они могут себя чувствовать спокойно.
- Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге?
Все серии рано или поздно заканчиваются. "Ростов" дома всегда играет очень прилично, сколько команд он с таким же счётом обыграл в родных стенах! Есть такие клубы, которые умеют хорошо играть у себя дома. А месть... вряд ли кто-то об этом вообще понял. Лично я об игре и судействе в первом круге вспомнил только после вашего вопроса.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?
Александр Бухаров хоть и забил два, но назвать лучшим его я не могу, хотя и сыграл он здорово. Пожалуй, весь "Ростов" я и назову лучшим, поскольку это командная победа, которая сыграла строго и в целом здорово. Хотя, повторюсь, Бухаров выделился.
- Стоит ли нам ждать глобальных перемен в турнирной таблице до конца сезона?
После игры "Спартак" - "Зенит" (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но сегодня увидев, что судьи сделали с "Уралом", начали возникать разные мысли... Но у "Спартака" семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где ещё не ясно, кто выиграет. Всё равно не верится, что "красно-белые" упустят преимущество.
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