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Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке...

Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке...Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 24-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Ростовом" (0:3).

- Как вам увиденное на поле?

Мы увидели два коллектива, один из которых хотел, а второй, наверное, не хотел. Связываю это с тем, что у "Спартака" очковый запас большой, и у футболистов, вероятно, в подсознании появляется мысль: "А, ничего страшного, если проиграем". Сейчас игрокам московской команды, видимо, не нужно было играть через "не могу", когда нужно бороться до последних секунд и на каждом участке поля. Ну и "Ростову", конечно, нужно отдать должное. Мы знаем, как они умеют играть с сильными командами, сегодня они полностью выключили "Спартак", я даже и голевых моментов в исполнении гостей так сразу не вспомню.

Всегда люди задаются вопросом: "Чемпионскую ли игру показывает "Спартак"?!". Лично я всегда отвечал одинаково - чемпионскую игру в мире показывают команд пять: "Реал Мадрид", "Барселона", "Бавария" ну и ещё парочка команд. Смотря о чём мы говорим, когда задаёмся вопросом о чемпионской игре. Сколько раз чемпионом становился ЦСКА, добиваясь своего в самую последнюю минуту?! В этом году сколько побед одержал "Спартак", забивая на последних секундах матчей?! Много! Они не должны были выигрывать, но попадали и брали три очка.

Постоянно так ведь не могло продолжаться, поэтому сегодня "Ростов" взял заслуженно три очка. Но у "Спартака" есть очень хороший очковый запас, поэтому сейчас они могут себя чувствовать спокойно.

- Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге?

Все серии рано или поздно заканчиваются. "Ростов" дома всегда играет очень прилично, сколько команд он с таким же счётом обыграл в родных стенах! Есть такие клубы, которые умеют хорошо играть у себя дома. А месть... вряд ли кто-то об этом вообще понял. Лично я об игре и судействе в первом круге вспомнил только после вашего вопроса.

- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?

Александр Бухаров хоть и забил два, но назвать лучшим его я не могу, хотя и сыграл он здорово. Пожалуй, весь "Ростов" я и назову лучшим, поскольку это командная победа, которая сыграла строго и в целом здорово. Хотя, повторюсь, Бухаров выделился.

- Стоит ли нам ждать глобальных перемен в турнирной таблице до конца сезона?

После игры "Спартак" - "Зенит" (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но сегодня увидев, что судьи сделали с "Уралом", начали возникать разные мысли... Но у "Спартака" семь очков отрыва и матч с ЦСКА, где ещё не ясно, кто выиграет. Всё равно не верится, что "красно-белые" упустят преимущество.
Теги: Мостовой Спартак Зенит
Сегодня, 20:17
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12
(6)
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№12 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 20:43) #
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online

а что судья сделал с уралом? они нарывались на пи...лину так и получили....
Регистрация: 20.03.2016
№11 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Газпром же хотел закрытый чемпионат. Выделите ему 1 место в ЛЧ и 1 в ЛЕ. Пусть там у себя назначают Зенит и прочие Газовики из оренбургов в своём закрытом чемпионате. А мы играть без вот этих открытий крестовских будем.

Назови удаления не по делу?
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:36) #
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online

Цитата: Ziggy
Газпром же хотел закрытый чемпионат.

Сплавить к хохлам. Вон, Севастополь как узнал, что к ним бомжи могут переехать - с испуга сам в состав России вошел laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газпром же хотел закрытый чемпионат. Выделите ему 1 место в ЛЧ и 1 в ЛЕ. Пусть там у себя назначают Зенит и прочие Газовики из оренбургов в своём закрытом чемпионате. А мы играть без вот этих открытий крестовских будем.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
После игры "Спартак" - "Зенит" (2:1) я сказал, что москвичи на 95% станут чемпионами. Но сегодня увидев, что судьи сделали с "Уралом", начали возникать разные мысли...
Футболистом был отличным, а вот эксперт с него... А что же судьи не сделали" так же" с Амкаром, Анжи и другими слабачками? Вряд ли Мостовой ответит, а поэтому не надо ля-ля.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: vlees... (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все видели,даже нормальные болельщики зенита,а не тупорылые голубые шути видели что сегодня было убийство Урала,но даже в 8 они шли вперед и могли забить ,за что и получили поддержку от питерских болельщиков.Питерская гниль что в футболе что в хоккее
Регистрация: 15.04.2017
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
обязательно. в дерби организуем по технарю коням и спаратчам. а потом и оставшиеся игры сольем.
для разминки у спартачей удалят пару игроков в игре с уралом

Организалку не тереби!
Сточишь, чем потом заниматься будешь...
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: splin Москва (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Федун с Аликперовым должны поговорить жестко с игроками. Нехер раслабляться.
Регистрация: 26.01.2010
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
секта
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есть инфа, что теперь все против нас будут выходить всемером. Ибо с восмерыми можно и не справиться. ))))))))))
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
обязательно. в дерби организуем по технарю коням и спаратчам. а потом и оставшиеся игры сольем.
для разминки у спартачей удалят пару игроков в игре с уралом


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:23) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ссыш когда страшно!


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Регистрация: 17.04.2017
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