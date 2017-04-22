Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (2)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (2)
20:17
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (12)
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (12)
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (27)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (27)
18:25
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
15:58
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (29)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (29)
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру
Главный тренер донского клуба Иван Данильянц прокомментировал домашнюю победу "Ростова" над "Спартаком":
-Поздравляю каждого с победой! Хотел бы сразу сказать о баннере, где были изображены все заслуги наших ребят в нынешнем сезоне! Наши ребята это видели и чувствовали. Такую поддержку мы воплотили в победу. Спасибо болельщикам "Ростова" за их терпение. Они верили в эту победу и мы добились ее.
Что с Тимофеем? (Калачев)
- Пока не определили. Сильный ушиб у него точно есть.
В начале встречи "Спартак" оказывал давление на ворота хозяев. Так планировали действовать?
- Нам было важно контролировать ход матча. "Спартак" очень хотел победить, поэтому владел преимуществом. После этого отрезка мы смогли развернуть игру в нужное русло. Спартак всегда играет с разной схемой — четыре или пять защитников. Это требует внимательного подхода.
"Спартак" вас чем-то удивил?
- Мы смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру.
Как состояние Кудряшова?
- У Федора 1,5 мм смещение с осколками, пришлось это вправлять. Сегодня вечером он прилетит в Ростов будет тренироваться так, как позволит его травма. Сотрясение произошло частичное, но маска позволяет исключить риск повторения диагноза.
Когда на поле вернется Гранат?
- Сегодня он поддерживал одноклубников на стадионе. Восстановление идет по плану.
Источник: www.rusfootball.info
-Поздравляю каждого с победой! Хотел бы сразу сказать о баннере, где были изображены все заслуги наших ребят в нынешнем сезоне! Наши ребята это видели и чувствовали. Такую поддержку мы воплотили в победу. Спасибо болельщикам "Ростова" за их терпение. Они верили в эту победу и мы добились ее.
Что с Тимофеем? (Калачев)
- Пока не определили. Сильный ушиб у него точно есть.
В начале встречи "Спартак" оказывал давление на ворота хозяев. Так планировали действовать?
- Нам было важно контролировать ход матча. "Спартак" очень хотел победить, поэтому владел преимуществом. После этого отрезка мы смогли развернуть игру в нужное русло. Спартак всегда играет с разной схемой — четыре или пять защитников. Это требует внимательного подхода.
"Спартак" вас чем-то удивил?
- Мы смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру.
Как состояние Кудряшова?
- У Федора 1,5 мм смещение с осколками, пришлось это вправлять. Сегодня вечером он прилетит в Ростов будет тренироваться так, как позволит его травма. Сотрясение произошло частичное, но маска позволяет исключить риск повторения диагноза.
Когда на поле вернется Гранат?
- Сегодня он поддерживал одноклубников на стадионе. Восстановление идет по плану.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.