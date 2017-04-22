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Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру

Главный тренер донского клуба Иван Данильянц прокомментировал домашнюю победу "Ростова" над "Спартаком":

-Поздравляю каждого с победой! Хотел бы сразу сказать о баннере, где были изображены все заслуги наших ребят в нынешнем сезоне! Наши ребята это видели и чувствовали. Такую поддержку мы воплотили в победу. Спасибо болельщикам "Ростова" за их терпение. Они верили в эту победу и мы добились ее.

Что с Тимофеем? (Калачев)

- Пока не определили. Сильный ушиб у него точно есть.

В начале встречи "Спартак" оказывал давление на ворота хозяев. Так планировали действовать?

- Нам было важно контролировать ход матча. "Спартак" очень хотел победить, поэтому владел преимуществом. После этого отрезка мы смогли развернуть игру в нужное русло. Спартак всегда играет с разной схемой — четыре или пять защитников. Это требует внимательного подхода.

"Спартак" вас чем-то удивил?

- Мы смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру.

Как состояние Кудряшова?

- У Федора 1,5 мм смещение с осколками, пришлось это вправлять. Сегодня вечером он прилетит в Ростов будет тренироваться так, как позволит его травма. Сотрясение произошло частичное, но маска позволяет исключить риск повторения диагноза.

Когда на поле вернется Гранат?

- Сегодня он поддерживал одноклубников на стадионе. Восстановление идет по плану.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Данильянц Ростов Спартак
Сегодня, 20:37
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