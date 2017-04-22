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Валерий Рейнгольд: "Спартак" игру провалил, но ничего страшного
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 24-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Ростова" (0:3).
"Спартак" игру провалил, но ничего страшного я лично здесь не вижу. Понимал, что это рано или поздно случится, могло ведь случиться и с ЦСКА, но хорошо, что сегодня. В основном вся вина за минувшее поражение лежит на центральных защитниках, которые проспали все три мяча. Я много раз говорил, что лучше играть в два центральных защитника, а не в три, когда они друг на друга перекладывают обязанности, а в итоге получается, что никто никого не держит.
Безобразно сыграл Илья Кутепов, просто безобразно! Либо парень зазвездился, либо ещё что-то, пусть разбирается тренерский штаб. Вся остальная команда смотрелась неубедительно, ей не хватало свежести. Игроки начали нервничать и переживать, что привело Дениса Глушакова к красной карточке, но я его понимаю. Когда игра не идёт - эмоции идут через край, футбола становится мало.
Но всё это - проблемы "Спартака", а ростовчане молодцы! Думаю, этот урок пойдёт москвичам на пользу, хорошо, что его преподали сейчас. Уверен, команда понимает, что если продолжит в том же духе - потеряет чемпионат. Сейчас нужно отбросить в сторону все эмоции и спокойно готовиться к игре с "Уралом". Вся команда провалила минувший матч, и вся команда это понимает. Я надеюсь, что "Спартак" выйдет из этого положения с честью, и хорошо, что следующая игра с "Уралом". Можно будет залечить болячки и реабилитироваться перед болельщиками футбольным спектаклем.
Результат - не следствие расслабленности "Спартака". Не забывайте, что футболисты - не роботы. Такой момент, когда ноги не бегут, бывает у всех. Но когда три центральных защитника вместе не могут разобраться, кто с кем играет, и все вместе они позволяют сопернику забить три гола, я делаю вывод, что они были не готовы не физически, а морально. Да и в целом, думаю, вся команда устала с точки зрения моральной подготовки.
Уверен, что Каррера всё это понимает, паниковать не нужно. Он переживёт, что ему не сделали подарка на день рождения в виде победы. Он должен радоваться тому, что отрыв от ЦСКА и "Зенита" по-прежнему солидный, и тренер должен понимать, что его футболисты - не роботы. Когда-то это должно было случиться, теперь нужно сделать так, чтобы это быстро прошло. Если в ближайших матчах "Спартак" выстоит - он станет чемпионом. Не думаю, что до конца сезона ЦСКА и "Зенит" очков не потеряют, поэтому шансы "красно-белых" по-прежнему высоки.
"Спартак" игру провалил, но ничего страшного я лично здесь не вижу. Понимал, что это рано или поздно случится, могло ведь случиться и с ЦСКА, но хорошо, что сегодня. В основном вся вина за минувшее поражение лежит на центральных защитниках, которые проспали все три мяча. Я много раз говорил, что лучше играть в два центральных защитника, а не в три, когда они друг на друга перекладывают обязанности, а в итоге получается, что никто никого не держит.
Безобразно сыграл Илья Кутепов, просто безобразно! Либо парень зазвездился, либо ещё что-то, пусть разбирается тренерский штаб. Вся остальная команда смотрелась неубедительно, ей не хватало свежести. Игроки начали нервничать и переживать, что привело Дениса Глушакова к красной карточке, но я его понимаю. Когда игра не идёт - эмоции идут через край, футбола становится мало.
Но всё это - проблемы "Спартака", а ростовчане молодцы! Думаю, этот урок пойдёт москвичам на пользу, хорошо, что его преподали сейчас. Уверен, команда понимает, что если продолжит в том же духе - потеряет чемпионат. Сейчас нужно отбросить в сторону все эмоции и спокойно готовиться к игре с "Уралом". Вся команда провалила минувший матч, и вся команда это понимает. Я надеюсь, что "Спартак" выйдет из этого положения с честью, и хорошо, что следующая игра с "Уралом". Можно будет залечить болячки и реабилитироваться перед болельщиками футбольным спектаклем.
Результат - не следствие расслабленности "Спартака". Не забывайте, что футболисты - не роботы. Такой момент, когда ноги не бегут, бывает у всех. Но когда три центральных защитника вместе не могут разобраться, кто с кем играет, и все вместе они позволяют сопернику забить три гола, я делаю вывод, что они были не готовы не физически, а морально. Да и в целом, думаю, вся команда устала с точки зрения моральной подготовки.
Уверен, что Каррера всё это понимает, паниковать не нужно. Он переживёт, что ему не сделали подарка на день рождения в виде победы. Он должен радоваться тому, что отрыв от ЦСКА и "Зенита" по-прежнему солидный, и тренер должен понимать, что его футболисты - не роботы. Когда-то это должно было случиться, теперь нужно сделать так, чтобы это быстро прошло. Если в ближайших матчах "Спартак" выстоит - он станет чемпионом. Не думаю, что до конца сезона ЦСКА и "Зенит" очков не потеряют, поэтому шансы "красно-белых" по-прежнему высоки.
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