Диего Симеоне: нам всегда сложно играть с "Эспаньолом"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что "матрасников" ждёт сложная игра в предстоящем матче чемпионата Испании против "Эспаньола".



"Нас ждёт сложный матч с сильным соперником. У нас всегда возникают проблемы в матчах с этой командой. Мы выпустим своих сильнейших игроков, которые находятся в оптимальной форме", - цитирует Симеоне AFP.