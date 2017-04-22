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Диего Симеоне: нам всегда сложно играть с "Эспаньолом"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что "матрасников" ждёт сложная игра в предстоящем матче чемпионата Испании против "Эспаньола".

"Нас ждёт сложный матч с сильным соперником. У нас всегда возникают проблемы в матчах с этой командой. Мы выпустим своих сильнейших игроков, которые находятся в оптимальной форме", - цитирует Симеоне AFP.
Теги: Симеоне Атлетико Эспаньол
Сегодня, 20:46
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