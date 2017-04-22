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18:25
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
"Анжи" в гостях взял верх над "Тереком"
В матче 24-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле проиграл "Анжи".
Чемпионат России
24 тур
"Терек" - "Анжи" 0:1
Гол: Форбс, 15
"Терек": Городов, Плиев, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Садаев, 67), Кузяев, Оздоев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 65), Балай
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Форбс (Долгов, 63), Дудиев (Брызгалов, 36), Кацаев, Гулиев, Яковлев, Будковский (Эззатоллахи, 82)
Предупреждения: Роши, 12, Форбс, 53, Юрченко, 90+2, Кацаев, 90+2
Чемпионат России
24 тур
"Терек" - "Анжи" 0:1
Гол: Форбс, 15
"Терек": Городов, Плиев, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Садаев, 67), Кузяев, Оздоев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 65), Балай
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Форбс (Долгов, 63), Дудиев (Брызгалов, 36), Кацаев, Гулиев, Яковлев, Будковский (Эззатоллахи, 82)
Предупреждения: Роши, 12, Форбс, 53, Юрченко, 90+2, Кацаев, 90+2
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