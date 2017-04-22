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"Анжи" в гостях взял верх над "Тереком"

В матче 24-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле проиграл "Анжи".

Чемпионат России

24 тур

"Терек" - "Анжи" 0:1

Гол: Форбс, 15

"Терек": Городов, Плиев, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Садаев, 67), Кузяев, Оздоев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 65), Балай

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Форбс (Долгов, 63), Дудиев (Брызгалов, 36), Кацаев, Гулиев, Яковлев, Будковский (Эззатоллахи, 82)

Предупреждения: Роши, 12, Форбс, 53, Юрченко, 90+2, Кацаев, 90+2
Теги: Терек Анжи
Сегодня, 20:56
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9
(0)
№9 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нежданчик
Регистрация: 18.03.2013
№8 Написал: imaginary (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: grisha
Цитата: imaginary
ты откуда это взял?

Интерпол перестал искать бандита Кадырова?

даже не начинал
Регистрация: 7.02.2010
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: imaginary
ты откуда это взял?

Интерпол перестал искать бандита Кадырова?
Жаль
Наверно, не найти никак и нигде
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: grisha
Цитата: imaginary
у терека при победе сохранялись шансы на Лигу Европы

Как это возможно, если их хозяин в международном розыске и подлежит аресту в любой стране, кроме одной?

ты откуда это взял?
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: imaginary
у терека при победе сохранялись шансы на Лигу Европы

Как это возможно, если их хозяин в международном розыске и подлежит аресту в любой стране, кроме одной?
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Савелий
Оно и понятно, Анжи очки нужнее..

да ну брось, у терека при победе сохранялись шансы на Лигу Европы
а Анжи, по сути, вылет и не грозил
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: rash (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (4)

Анжи в гостях лучше играет, раскрепощённее. а судя по логике некоторых, то и московские команды должны сплошь и рядом договорняки играть, и Уфа с Рубином, и уральские команды
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (5)
online

Так всегда бывает...Можно просмотреть другие годы,там Терек все время играет договорняк.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: vlees... (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
уверен честная игра была
Регистрация: 15.04.2017
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