Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
20:58
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
20:37
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (3)
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (3)
20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (4)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (4)
20:17
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (23)
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (23)
20:13
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (28)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (28)
18:25
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
"Аталанта" победила "Болонью" на своем поле
"Аталанта" победила "Болонью" в матче 33-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии
33 тур
"Аталанта" - "Болонья" 3:2
Гол: Конти, 4, Фройлер, 15, Кальдара, 75 - Дестро, 17, Ди Франческо, 61
"Аталанта": Бериша, Конти, Толой (Д'Алессандро, 63), Кальдара, Мазиелло, Спинаццола, Кесси (Кристанте, 22), Фройлер, Куртич, Гомес, Петанья (Грасси, 72)
"Болонья": да Коста, Мбайе (Крафт, 74), Масина, Майетта, Гастальделло, Вивиани (Петкович, 83), Таидер, Джемаили, Крейчи (Оконкво, 79), Ди Франческо, Дестро
Предупреждения: Джемаили, 44, Гастальделло, 51, Мбайе, 57, Мазиелло, 76
Чемпионат Италии
33 тур
"Аталанта" - "Болонья" 3:2
Гол: Конти, 4, Фройлер, 15, Кальдара, 75 - Дестро, 17, Ди Франческо, 61
"Аталанта": Бериша, Конти, Толой (Д'Алессандро, 63), Кальдара, Мазиелло, Спинаццола, Кесси (Кристанте, 22), Фройлер, Куртич, Гомес, Петанья (Грасси, 72)
"Болонья": да Коста, Мбайе (Крафт, 74), Масина, Майетта, Гастальделло, Вивиани (Петкович, 83), Таидер, Джемаили, Крейчи (Оконкво, 79), Ди Франческо, Дестро
Предупреждения: Джемаили, 44, Гастальделло, 51, Мбайе, 57, Мазиелло, 76
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.