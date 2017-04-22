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"Аталанта" победила "Болонью" на своем поле

"Аталанта" победила "Болонью" в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии

33 тур

"Аталанта" - "Болонья" 3:2

Гол: Конти, 4, Фройлер, 15, Кальдара, 75 - Дестро, 17, Ди Франческо, 61

"Аталанта": Бериша, Конти, Толой (Д'Алессандро, 63), Кальдара, Мазиелло, Спинаццола, Кесси (Кристанте, 22), Фройлер, Куртич, Гомес, Петанья (Грасси, 72)

"Болонья": да Коста, Мбайе (Крафт, 74), Масина, Майетта, Гастальделло, Вивиани (Петкович, 83), Таидер, Джемаили, Крейчи (Оконкво, 79), Ди Франческо, Дестро

Предупреждения: Джемаили, 44, Гастальделло, 51, Мбайе, 57, Мазиелло, 76
Теги: Аталанта Болонья
Сегодня, 21:11
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