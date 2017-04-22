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"Челси" победил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии
Завершился полуфинальный матч Кубка Англии между "Челси" и "Тоттенхэмом".
Кубок Англии
1/2 финала
"Челси" - "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Виллиан, 5, 43 (пен), Азар, 75, Матич, 81 - Кейн, 18, Алли, 52.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма )Нкуду, 79), Дембеле, Сон (Уокер, 68), Эриксен, Алли, Кейн.
Предупреждения: Алдервейрелд, 4, Алонсо, 45+2, Алли, 73, Канте, 90+2.
Кубок Англии
1/2 финала
"Челси" - "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Виллиан, 5, 43 (пен), Азар, 75, Матич, 81 - Кейн, 18, Алли, 52.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма )Нкуду, 79), Дембеле, Сон (Уокер, 68), Эриксен, Алли, Кейн.
Предупреждения: Алдервейрелд, 4, Алонсо, 45+2, Алли, 73, Канте, 90+2.
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