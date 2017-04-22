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"Челси" победил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии между "Челси" и "Тоттенхэмом".

Кубок Англии

1/2 финала

"Челси" - "Тоттенхэм" 4:2

Голы: Виллиан, 5, 43 (пен), Азар, 75, Матич, 81 - Кейн, 18, Алли, 52.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар, 61), Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74).

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма )Нкуду, 79), Дембеле, Сон (Уокер, 68), Эриксен, Алли, Кейн.

Предупреждения: Алдервейрелд, 4, Алонсо, 45+2, Алли, 73, Канте, 90+2.
Теги: Челси Тоттенхэм
Сегодня, 21:13
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2
(2)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: Савелий
Вот это футбол!!!

реально-заруба конкретная..но,Антонио переиграл Маурисио.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (3)
online

Вот это футбол!!!
Регистрация: 28.12.2015
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