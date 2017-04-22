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Луис Энрике: нет лучше стадиона для выездного матча, чем "Бернабеу"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании против "Реала".

"Будет тяжело взбодрить игроков после вылета из Лиги чемпионов, зато будет легко их мотивировать. У нас лучшая мотивация, на какую только могут надеяться болельщики "Барселоны". Нет лучше стадиона для выездного матча, чем "Бернабеу". Этот матч за шесть очков против лидера чемпионата дает нам шанс снова включиться в борьбу за золото", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Теги: Энрике Барселона Реал
Сегодня, 21:30
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