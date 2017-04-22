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Игорь Албин: на матче "Зенит" - "Урал" присутствовало 11 тысяч зрителей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал", который состоялся на новом стадионе на Крестовском острове, посетило 11 тысяч зрителей.

По официальным данным РФПЛ, на матче присутствовало 20 004 зрителя.

"11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча "Зенита" с "Уралом" — это официальные данные ГК "Охрана". Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного", - написал Албин в твиттере.
Теги: Албин Зенит Урал
Сегодня, 21:46
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28
(5)
№28 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: zenit47
ет. я всегда был честным и искреннем человеком, скажу по секрету, только никому не говори, со мной был болельщик мясной)))


Какие то странные у вас друзья, наверное, мучаетесь с ними???

ни в коем случае, сегодня явно был не тот день, после Ростова)))
Регистрация: 17.05.2013
№27 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees...
да хз говно какое та построили которое устарело еще 5 лет назад

Что именно устарело? У вас нет ни крыши, ни поля выкатного. Газон дилетанты испортили, ибо не Зенит обслуживал первый засев... А поел будет - лучшее в России, ибо зимой снег не будет лежать... и температура +.
Регистрация: 24.09.2013
№26 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:18) #
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online

Был на стадике сегодня, свободные места были только рядом с "виражем" и немного на гостевом секторе. Т.е. весь нижний ярус был заполнен (на самом деле, блатные и наверху чуть-чуть сидели).
Так что Албин дeбил, не иначе.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№25 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:11) #
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online

Цитата: zenit47
ну за год дай бог достроят, я поехал на машине, не пустили на парковку, гаец сказал мне сказал не пускать и точка. короче я в печали, обидно за город и за команду

Ну за год должны доделать недоделки .

А так то, красиво поют про хороший стадион и тому подобное.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№24 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:11) #
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online

Надеюсь, хоть Лужу отстроят по-умному


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№23 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: zenit47
нет. я всегда был честным и искреннем человеком, скажу по секрету, только никому не говори, со мной был болельщик мясной)

Ничего такого. Была бы у меня возможность, я тоже сходил бы глянуть на новый стадион. 10 лет все таки строили.

ну за год дай бог достроят, я поехал на машине, не пустили на парковку, гаец сказал мне сказал не пускать и точка. короче я в печали, обидно за город и за команду
Регистрация: 17.05.2013
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
ет. я всегда был честным и искреннем человеком, скажу по секрету, только никому не говори, со мной был болельщик мясной)))


Какие то странные у вас друзья, наверное, мучаетесь с ними???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: zenit47
нет. я всегда был честным и искреннем человеком, скажу по секрету, только никому не говори, со мной был болельщик мясной)

Ничего такого. Была бы у меня возможность, я тоже сходил бы глянуть на новый стадион. 10 лет все таки строили.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: grisha
Свинья не шутит никогда, свинья всегда срёт

т.е
Цитата: zenit47
: zenit47 С
свинья. так получается?

нет. я всегда был честным и искреннем человеком, скажу по секрету, только никому не говори, со мной был болельщик мясной)))
Регистрация: 17.05.2013
№19 Написал: grisha (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: maradona72
zenit47 С свинья. так получается?

А ты родного запаха не узнал*
Регистрация: 19.04.2017
№18 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (8)

Арена в Краснодаре намного симпатичнее выглядит!Видно что деньги все по назначению пошли,не то что на пила-арена
Регистрация: 14.04.2016
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: grisha
Свинья не шутит никогда, свинья всегда срёт

т.е
Цитата: zenit47
: zenit47 С
свинья. так получается?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: vlees... (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
да хз говно какое та построили которое устарело еще 5 лет назад,крыша протекает,поле уровня 10 лиги и все это за 453453435345 миллиардов
Регистрация: 15.04.2017
№15 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: zenit47
сегодня был на матче. эмоций много, сказу что за свои кровные ушел после первого тайма. это ужас, ставят кокорина, как раз сидел на его фланге, либо назад пас,либо потеря, да и вся команда не лучше.поле говно, кроты повылазили через 15 минут, причем очень крупные кроты. дзюбе должны заплатить агрономы, потому что весь первый тайм он этих кротов загонял обратно. сам стадион течет,штукатурка валится, стюарды нихера не знают, толчки только для инвалидов, на один обычный толчок, 30 для инвалидов, пошли поискать 1500 туалетов, прогнала охрана. это жесть,петровский был круче

потому что половина ушла, на говно смотреть не хотели


Ты сейчас шутишь?

нет
Регистрация: 17.05.2013
№14 Написал: grisha (Сегодня, 21:56) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: maradona72
Ты сейчас шутишь?

Свинья не шутит никогда, свинья всегда срёт
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (4)
online

laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
,петровский был круче



Кирыч был. С историей и атмосферой. Памятник к тому же. Взорвали нахер.
Регистрация: 23.08.2016
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (2)
online

Орлов о 20-ти говорил.... В чем правда, брат(с)....((
Регистрация: 28.12.2015
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: zenit47
сегодня был на матче. эмоций много, сказу что за свои кровные ушел после первого тайма. это ужас, ставят кокорина, как раз сидел на его фланге, либо назад пас,либо потеря, да и вся команда не лучше.поле говно, кроты повылазили через 15 минут, причем очень крупные кроты. дзюбе должны заплатить агрономы, потому что весь первый тайм он этих кротов загонял обратно. сам стадион течет,штукатурка валится, стюарды нихера не знают, толчки только для инвалидов, на один обычный толчок, 30 для инвалидов, пошли поискать 1500 туалетов, прогнала охрана. это жесть,петровский был круче

потому что половина ушла, на говно смотреть не хотели


Ты сейчас шутишь?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
и тут москвичей надурили smile это чего получается верхние ярусы вмещают 50000? smile
Регистрация: 27.03.2008
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
не ребята нахер, такого футбола нам не надо.
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Чет таджиков много на трибунах было. От греха подальше- нагнали чудо-горе строителей?
Регистрация: 19.10.2008
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
сегодня был на матче. эмоций много, сказу что за свои кровные ушел после первого тайма. это ужас, ставят кокорина, как раз сидел на его фланге, либо назад пас,либо потеря, да и вся команда не лучше.поле говно, кроты повылазили через 15 минут, причем очень крупные кроты. дзюбе должны заплатить агрономы, потому что весь первый тайм он этих кротов загонял обратно. сам стадион течет,штукатурка валится, стюарды нихера не знают, толчки только для инвалидов, на один обычный толчок, 30 для инвалидов, пошли поискать 1500 туалетов, прогнала охрана. это жесть,петровский был круче

потому что половина ушла, на говно смотреть не хотели
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Чисто визуально, тыс. 20 там было!

Манекены
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: vlees... (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто врет?))
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: ubica (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Чисто визуально, тыс. 20 там было!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (6)
online

Опа..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вице-губернатор...т.е. никто
Регистрация: 1.06.2014
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