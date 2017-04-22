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Игорь Албин: на матче "Зенит" - "Урал" присутствовало 11 тысяч зрителей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал", который состоялся на новом стадионе на Крестовском острове, посетило 11 тысяч зрителей.
По официальным данным РФПЛ, на матче присутствовало 20 004 зрителя.
"11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча "Зенита" с "Уралом" — это официальные данные ГК "Охрана". Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного", - написал Албин в твиттере.
По официальным данным РФПЛ, на матче присутствовало 20 004 зрителя.
"11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча "Зенита" с "Уралом" — это официальные данные ГК "Охрана". Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного", - написал Албин в твиттере.
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