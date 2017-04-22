Дортмундская "Боруссия" победила в Менхенгладбахе

В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила на выезде менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 3:2.



Чемпионат Германии



30 тур



"Боруссия" М - "Боруссия" Д 2:3



Голы: Ройс, 10 (пен.), Штиндль, 43, Шмельцер, 48 (авто.), Обамейянг, 59, Геррейро, 87



"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Корб, 81), Вендт, Кристенсен, Вестергор, Штробль, Дахуд (Бенеш, 64), Траоре (Херрман, 71), Хофман, Хан, Штиндль



"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Шмельцер, Гинтер, Геррейро, Шахин (Мерино, 22), Бендер, Кастро, Пулишич, Дембеле (Мор, 87), Ройс (Обамейянг, 57)



Предупреждения: Дахуд, 9, Кастро, 54, Эльведи, 71, Мерино, 79, Бюрки, 90+3