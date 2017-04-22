Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба: всех - с открытием нового стадиона

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поздравил болельщиков с открытием нового стадиона в Санкт-Петербурге.

Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Футболисты гостевой команды заканчивали матч в восьмером.

"Всех - с открытием нового стадиона", - написал Дзюба в инстаграме.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 22:28
Напечатать
20
(4)
№20 Написал: avnik море (Сегодня, 23:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столько спиждить лярдов и не найти маленько бабла для Урала? Несерьезно. Судейка конечно может всё, но это слишком бросается в глаза. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рано, Дзюбиньу, рано.
Матч был тестовым, как и ваша игра, только Уралу от этого не легче.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№18 Написал: zoom РФ (Сегодня, 23:22) #
  • 0
  •  (0)
online

Артем Дзюба: всех - с открытием нового стадиона

А вы чьих будете? (с)


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№17 Написал: Kostik (Сегодня, 23:17) #
  • +2
  •  (2)

Интересно, крыша то раздвигается, или лучше не трогать... поле, конечно,перестелят и, возможно, будет нормальное,а пока это позорище
Регистрация: 20.03.2008
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: interested
Словом, свадьба удалась!

Вы в роли жены


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Thor
В очередной раз убеждаюсь , когда что-то делает государство это дорого , некачественно , неэффективно и коррупционно .

Вообще-то, строила частная компания, Трансстрой.
My Webpage
Другое дело, что руководство города отдало контракт им практически вне конкурса и хорошо поимело на откате.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: interested (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Артём! И тебя тоже.
Открыли не по-детски: "потом дрались не по злобе, потом поймали жениха и долго били". Словом, свадьба удалась! laughing
Регистрация: 18.10.2013
№13 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Тема, ну апосля таких побед, и при такой игре.........., ну это , как Кокошка с мамаем, апосля евро с шампанским.... Тренируйся мяч останавливать...

кокорин спрятался за рекламу и до конца первого тайма там сидел, боялся что забьют зажигалками.
Регистрация: 17.05.2013
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thor
В очередной раз убеждаюсь , когда что-то делает государство это дорого , некачественно , неэффективно и коррупционно .

Странно. А вот наше оружие ценится почему то в мире.
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: HardWar
Ну или утопят

Хы. Его еще не открыли, а уже нужен ремонт - крыша течет, газон сгнил... Утопят одних - на их место придут другие - осуществлять вечный ремонт, а их раз в месяц придется все новых топить

вот что могу сказать про свои места, крыша не текла!сидел в футболке. крыша стекала на прилегающие помещения
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: Thor (Сегодня, 22:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В очередной раз убеждаюсь , когда что-то делает государство это дорого , некачественно , неэффективно и коррупционно .


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:46) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: HardWar
Ну или утопят

Хы. Его еще не открыли, а уже нужен ремонт - крыша течет, газон сгнил... Утопят одних - на их место придут другие - осуществлять вечный ремонт, а их раз в месяц придется все новых топить


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:45) #
  • -4
  •  (4)

Тема, ну апосля таких побед, и при такой игре.........., ну это , как Кокошка с мамаем, апосля евро с шампанским.... Тренируйся мяч останавливать...
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HardWar
Цитата: Sidhe
огород

Ничего-ничего, лидеров продали, на достройку деньги есть ))) Ну а если не хватит, у кого-нибудь отберут. Доделают.
Надеюсь, что доживу до дня, когда всех, кто хоть что-то с***л при строительстве на столбах вокруг стадиона повесят.
З.Ы. Ну или утопят на пример, но прилюдно.

+++++++)мотивации на победы это явно придаст
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
огород

Ничего-ничего, лидеров продали, на достройку деньги есть ))) Ну а если не хватит, у кого-нибудь отберут. Доделают.
Надеюсь, что доживу до дня, когда всех, кто хоть что-то с***л при строительстве на столбах вокруг стадиона повесят.
З.Ы. Ну или утопят на пример, но прилюдно.
Регистрация: 6.11.2011
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
По самоотдаче претензий нет, но ни одного единоборства толком не выиграл.

первый тайм Тема брал все,боролся, старался, даже мертвого кокошу пытался приободрить!
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (4)

По самоотдаче претензий нет, но ни одного единоборства толком не выиграл.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:34) #
  • -2
  •  (4)
online

огород


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тема двусмысленно))) в звезду таких партнеров и поле))))
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный подарок городу и клубу!
Регистрация: 15.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.