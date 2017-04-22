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Превью. 33 тур. ФНЛ
Превью. 33 тур. ФНЛ
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Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
20:37
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (4)
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (4)
20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (6)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (6)
20:17
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (29)
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Денис Глушаков: это был не наш день (1)
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (31)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (31)
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Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Артем Дзюба: всех - с открытием нового стадиона
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поздравил болельщиков с открытием нового стадиона в Санкт-Петербурге.
Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Футболисты гостевой команды заканчивали матч в восьмером.
"Всех - с открытием нового стадиона", - написал Дзюба в инстаграме.
Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Футболисты гостевой команды заканчивали матч в восьмером.
"Всех - с открытием нового стадиона", - написал Дзюба в инстаграме.
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