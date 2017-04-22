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Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Эспаньолом"

В матче 33-го тура Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле уступил "Атлетико".

Чемпионат Испании

33 тур

"Эспаньол" - "Атлетико" М 0:1

Голы: Гризманн, 73

"Эспаньол": Диего Лопес, Кариколь, Рейес, Х. Лопес (Рейес, 82), Санчес, Давид Лопес, Хурадо (Наварро, 82), Фуэго, Пьятти, Морено, Кайседо (Баптистау, 62)

"Атлетико" М: Облак, Савич, Луис, Хименес, Годин, Сауль, Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Тейе, 46), Гризманн

Предупреждения: Годин, 27, Кайседо, 30, Сауль, 57, Пьятти, 63, Санчес, 90+2
Теги: Эспаньол Атлетико
Сегодня, 23:37
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 23:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец парень забивает постоянно.Не то что унылые фикалии вроде Адриано и Зе Луиша.


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