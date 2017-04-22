Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Эспаньолом"

В матче 33-го тура Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле уступил "Атлетико".



Чемпионат Испании



33 тур



"Эспаньол" - "Атлетико" М 0:1



Голы: Гризманн, 73



"Эспаньол": Диего Лопес, Кариколь, Рейес, Х. Лопес (Рейес, 82), Санчес, Давид Лопес, Хурадо (Наварро, 82), Фуэго, Пьятти, Морено, Кайседо (Баптистау, 62)



"Атлетико" М: Облак, Савич, Луис, Хименес, Годин, Сауль, Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Тейе, 46), Гризманн



Предупреждения: Годин, 27, Кайседо, 30, Сауль, 57, Пьятти, 63, Санчес, 90+2