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"Фиорентина" забила пять голов "Интеру"

В матче 33-го тура Серии А "Фиорентина" на своем поле обыграла "Интер".

Чемпионат Италии

33 тур

"Фиорентина" - "Интер" М 5:3

Голы: Фалеро, 23, Перишич, 28, Икарди, 34, Астори, 62, Фалеро, 64, Бабакар, 70

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 54), Милич, Санчес, Бадель, Фалеро, Валеро, Тельо, Бабакар, Бернардески (Иличич, 58)

"Интер" М : Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Эдер, 73), Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель, Гальярдини, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди

Предупреждения: Астори, 75
Теги: Фиорентина Интер
Сегодня, 23:38
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