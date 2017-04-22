"Фиорентина" забила пять голов "Интеру"

В матче 33-го тура Серии А "Фиорентина" на своем поле обыграла "Интер".



Чемпионат Италии



33 тур



"Фиорентина" - "Интер" М 5:3



Голы: Фалеро, 23, Перишич, 28, Икарди, 34, Астори, 62, Фалеро, 64, Бабакар, 70



"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 54), Милич, Санчес, Бадель, Фалеро, Валеро, Тельо, Бабакар, Бернардески (Иличич, 58)



"Интер" М : Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Эдер, 73), Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель, Гальярдини, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди



Предупреждения: Астори, 75