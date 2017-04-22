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23:27
Превью. 33 тур. ФНЛ
Превью. 33 тур. ФНЛ
20:58
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
20:37
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (4)
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (4)
20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (6)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (6)
20:17
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (29)
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (29)
20:13
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (31)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (31)
18:25
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
"Фиорентина" забила пять голов "Интеру"
В матче 33-го тура Серии А "Фиорентина" на своем поле обыграла "Интер".
Чемпионат Италии
33 тур
"Фиорентина" - "Интер" М 5:3
Голы: Фалеро, 23, Перишич, 28, Икарди, 34, Астори, 62, Фалеро, 64, Бабакар, 70
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 54), Милич, Санчес, Бадель, Фалеро, Валеро, Тельо, Бабакар, Бернардески (Иличич, 58)
"Интер" М : Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Эдер, 73), Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель, Гальярдини, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди
Предупреждения: Астори, 75
Чемпионат Италии
33 тур
"Фиорентина" - "Интер" М 5:3
Голы: Фалеро, 23, Перишич, 28, Икарди, 34, Астори, 62, Фалеро, 64, Бабакар, 70
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 54), Милич, Санчес, Бадель, Фалеро, Валеро, Тельо, Бабакар, Бернардески (Иличич, 58)
"Интер" М : Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Эдер, 73), Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель, Гальярдини, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди
Предупреждения: Астори, 75
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