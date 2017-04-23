Александр Гацкан: мы не дали сопернику поднять головы

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) в 24-м туре чемпионата России.



- Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли. Результат достойный, выиграли по делу.



– Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?



– Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.