Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Гацкан: мы не дали сопернику поднять головы

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) в 24-м туре чемпионата России.

- Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли. Результат достойный, выиграли по делу.

– Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?

– Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.
Теги: Гацкан Ростов Спартак
Сегодня, 08:40
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.