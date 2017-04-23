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Златко Юнузович может продлить контракт с "Вердером"
Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович может продлить свое соглашение с клубом, передает Kicker.
Сообщается, что стороны уже начали переговоры. Нынешний контракт Юнузовича с клубом истекает в июне 2018 года.
Сообщается, что стороны уже начали переговоры. Нынешний контракт Юнузовича с клубом истекает в июне 2018 года.
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