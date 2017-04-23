Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома

Чемпионат России



24 тур



"Томь" - "Оренбург" 1:2



Голы: Ойеволе, 24, Пугин, 39, Георгиев, 75

"Томь" дала ещё одной команде премьер-лиги полноценный бой на своём стадионе, но всё равно не сумела зацепиться за очки. О том, как подопечные Евдокимова взяли на тяжёлом газоне арены "Труд""Томь", ещё во время зимнего перерыва объявившая главной целью на оставшийся сезон "достойно вылететь", после нескольких разгромов всё-таки стала набирать очки. Сначала был повержен "Амкар", потом не досчитался пары футбольных баллов "Рубин". И всё дома, в Томске. Так что выезд к случайным "пассажирам" премьер-лиги мог обернуться для "Оренбурга" неприятными потерями. "Томичи" откровенно тонули и так и норовили прихватить кого-нибудь за собой. А для ковылявших внизу турнирной таблицы подопечных Евдокимова подобные неудачи могли очень косо выйти этим летом, в конце чемпионата.Казалось, состав у "Томи" и так не впечатляющий, но непосредственно перед игрой стало ещё хуже. Получил травму Баляйкин и вместо него Петракову пришлось выпускать совсем неопытного Карымова 98-го года рождения. До этого он лишь выходил на замену в трёх матчах этого сезона."Оренбург" начинал активнее. Гости моментами неплохо накатывали на штрафную Мелихова, но всё без конкретики, без цельных подходов и розыгрышей. Даже если удавалось найти свободное пространство, отыскать возможность обострения, команда Евдокимова пользовалась ими неохотно и легко браковала атаки, ошибаясь в элементарных футбольных действиях. На фоне редко и скупо огрызающейся "Томи" оренбуржцы выделялись, но не слишком явно. В исполнении гостей запомнился лишь удар Благого с линии штрафной, но и тот случился после борьбы и отскока.Но "Оренбург" привыкал к рыхлому газону стадиона "Труд", привыкал к сопернику и сегодняшним самим себе. Все чаще пара атакующих полузащитников Благой и Саная изобретали что-то опасное у хозяйских ворот, и все реже "томичи" выходили из обороны. Гол, забитый Ойеволе, получился во всех смыслах будничным, трудовым. Во-первых, он явно назревал - "Томь" не справлялась с регулярными подходами гостей - и не стал никаким сюрпризом, а во-вторых, случился он после углового и вышел довольно типичным для стандартов. Пришедший в чужую штрафную защитник воспользовался неразберихой соперника в обороне и отправил снаряд мимо вратаря.Забив мяч, "Оренбург" принялся катать, перебрасывать и стоять в центре, но никак не идти вперёд и развивать преимущество. Атаки в исполнении гостей всё равно происходили, но уж совсем невыразительные и скучные. Команда Евдокимова напрочь отказывалась рисковать, несмотря на то, что за подобные установки в этом году "Оренбург" был наказан. На поле творилась тоска.И оренбуржцы "получили" за свою выжидательную позицию. "Томь" сподобилась на единственный удар по воротам в первом тайме, и он оказался результативным. Впрочем, виной пропущенному голу стали действия именно игроков "Оренбурга". Задремал опорный полузащитник гостей Станислав Драгун, завозился с мячом и сразу же лишился его. Пугин получил на линии штрафной снаряд и ударил. Руденко спасти не сумел. И пусть у "Оренбурга" было преимущество в течение всего тайма!.. Надо было обострять и нагнетать, выжимать что-то из своего превосходства. За ненужную игровую скромность гости и остались без голевого задела на вторую часть игры.С возобновлением встречи пошло интереснее. "Оренбург", понимающий, что здесь побеждать они всё-таки обязаны, начал действовать активнее, а хозяева решили не тушеваться на собственной половине, как в начале, и старались по мере сил возражать. Конечно, скорости вряд ли можно было назвать серьёзными, но противники всё же показывали обоюдное движение. Команда Евдокимова была острее и вскоре наиграла на стопроцентный момент, но нападающий Дюриш не сумел реализовать выход один на один, пальнув в штангу. "Томи" в этой игре порядочно везло - сначала единственный удар в створ и гол, теперь выгодный отскок от "рамки".Но долго это оживление не продержалось. Довольно скоро игра вернулась в исконное русло: "Оренбург" пытался давить, хозяева отбивались. На поле вышел молодой Ефремов, неплохо добавив своими действиями, но вышеупомянутый удар в штангу оставался единственным верным моментом после перерыва. "Томь", как это случилось и в первом тайме, начинала проседать. Все острее и опаснее били и навешивали гости.Отличный штрафной, с которого оренбуржцы и отыгрались, заработал Станислав Драгун, как раз и виноватый в пропущенном гостями мяче. Таки удалось белорусскому опорнику исправиться в этой встрече.За оставшиеся минуты "Оренбург" мог и должен был забивать ещё один и спокойно доигрывать матч. Но в первом случае за хозяев сыграла перекладина, во втором был зафиксирован офсайд. "Томь" брыкалась, не хотела уступать и всеми силами противилась горевшему на табло счёту. Но ещё одной удачи "томичи" не дождались. "Оренбург" вполне заслуженно, хоть и со скрипом заработал три очка, и (вероятно, лишь на время) опередил в таблице "Крылья Советов".