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Александр Григорян: мы заслужили победу над "Тереком"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал победу своей команды в матче против "Терека" (1:0).

"Мое субъективное мнение - мы заслужили эту победу. Правильно выстроили игру. Нам повезло, что удалось забить быстрый гол. И нам было проще довести дело до ума. У соперника были подходы, когда могли нам забить. Но мы создавали предпосылки для контратак, когда могли убежать и забить еще 1-2 гола. Думаю, результат матча в целом закономерен", - цитирует Григоряна официальный сайт "Терека".
Теги: Анжи Григорян Терек
Сегодня, 11:02
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