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Главный тренер "Атлетика": я не сообщал президенту клуба о своем уходе

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде опроверг информацию о том, что покинет клуб.

"Хочу внести ясность - я не сообщал президенту клуба о своем уходе. Мы поговорим о том, когда это будет удобно, мне, ему и клубу. Многие думают, что для нас сезон окончен, но это не так", - цитирует Вальверде Marca.
Теги: Атлетик
Сегодня, 13:05
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