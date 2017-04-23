Главный тренер "Атлетика": я не сообщал президенту клуба о своем уходе

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде опроверг информацию о том, что покинет клуб.



"Хочу внести ясность - я не сообщал президенту клуба о своем уходе. Мы поговорим о том, когда это будет удобно, мне, ему и клубу. Многие думают, что для нас сезон окончен, но это не так", - цитирует Вальверде Marca.