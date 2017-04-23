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Неймар не сыграет против "Реала"

Нападающий "Барселоны" Неймар пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец был отстранен на три матча чемпионата Испании за аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Каталонский клуб обратился в Спортивный трибунал Испании (TAD) по поводу отмены наказания. Однако за 12 часов до матча трибунал не огласил решения по апелляции, и клуб решил не включать Неймара в заявку на игру.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Реал Барселона
Сегодня, 13:07
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№3 Написал: VirGON (Сегодня, 13:53) #
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Цитата: tiki
вообще в кдк всех стран сидят шизанутые люди
удалять надо за нарушения
а тут за хлопки судье

Тоже не пойму этого,да и вообще его действие можно интерпретировать вовсе иначе что он без сарказма это делал и благодарил его за хорошую работу smirk
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:53) #
  • -1
  •  (1)
online

tiki,
Все для Реала! Барса походу всех достала уже. Вот и решения такие
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
вообще в кдк всех стран сидят шизанутые люди
удалять надо за нарушения
а тут за хлопки судье


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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