Неймар не сыграет против "Реала"

Нападающий "Барселоны" Неймар пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает пресс-служба клуба.Бразилец был отстранен на три матча чемпионата Испании за аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Каталонский клуб обратился в Спортивный трибунал Испании (TAD) по поводу отмены наказания. Однако за 12 часов до матча трибунал не огласил решения по апелляции, и клуб решил не включать Неймара в заявку на игру.