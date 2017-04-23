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"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита"
Трудно поверить, но стадион "Зенита" всё-таки принял футбольный матч. Он получился настолько скандальным, что даже затмил сам факт открытия новой арены. Rusfootball.info собрал реакцию соцсетей на главное событие года в российском футболе.
В концовке встречи "Зенит" доминировал: шедший вперёд под аплодисменты зрителей "Урал" не успел вернуться назад, в результате на ворота Заболотного убежали сразу 4 игрока "Зенита".
Последняя атака петербуржцев может создать впечатление, что удалены были не только Бикфалви, Павлюченко и Емельянов.
Сильные мира сего счастливы. Строить надо так, чтобы не было стыдно перед правнуками, безбедную старость которых должна обеспечить эта стройка.
Пользователи интернета отмечают ещё один компонент, в котором "Зенит" оказался сильнее "Урала".
Тему финансов продолжил Илья Казаков, отметивший выбор сока марки Rich для диктора матча.
Для создания праздничной атмосферы и лаконичного подведения итогов встречи Михаил Боярский вполне мог бы спеть слегка изменённую версию своей песни.
Впрочем, сотрудники "Матч-ТВ" ничего криминального не заметили: работой Еськова возмущались только уже не работающие на спортивном федеральном. А чему возмущаться, если Геннадий Орлов прокомментировал удаление Бикфалви чёткой и понятной фразой "Ну тут двух мнений быть не может"
Андрей Будогосский тоже не понимает, что тут обсуждать, о чём спорить?
Как сказал Геннадий Сергеевич Орлов: "От "Урала" отвернулась удача"
Хотя даже Мирча Луческу в послематчевом интервью заявил, что ему не понравились удаления соперников. Оно и понятно: на матче работал московский судья!
Если вы думаете, что наш футбол давно не способен вызывать никаких эмоций, то Александр Данцев и Григорий Иванов решительно опровергают такое мнение. (внимание, присутствует ненормативная лексика, 18+. Ну как тут без неё?)
На призыв Данцева отвечает Василий Уткин.
Григорий Иванов видел в этой жизни всё, но даже он был удивлён и возмущён.
Впрочем, искренне сочувствовать президенту "Урала" довольно тяжело...
Многие говорят, что даже в лихие девяностые такого не было. Агент Роман Орещук показывает, что могло бы быть с Еськовым, суди он в те времена.
Вряд ли Александр Фёдорович добьётся аналогичного достижения в отношении судьи, назначенного на дерби ЦСКА - "Спартак".
Еськов действительно фееричен. Открытия стадиона "Зенита" ждали 10 лет, но ему удалось затмить эту тему. Впрочем, о самом новом доме тоже нельзя не поговорить. У всех были опасения насчёт поля, и они подтвердились. Куски дёрна летели во все стороны, Луческу и Лунёв затаптывали ямки. Но больше всего внимания привлёк угловой сектор.
Но несмотря на все разъяснения, многчисленные мемы уже подъехали. Например, от любителей онлайн-игр.
Почему-то не получилось однозначно посчитать количество зрителей на стадионе. Больше верится в 20 тысяч, но аншлага для атмосферы праздника не хватало почти так же сильно, как хорошей игры "Зенита".
Удобств для болельщиков тоже не хватало. Для того, чтобы попасть на стадион, нужно было на протяжении 2-х километров месить грязь. Новое метро откроется только в 2018-м. Внутри арены условия были, конечно, лучше, но за такую сумму можно было позаботиться о том, чтобы крыша не протекала.
Впрочем, на стадионе этот дефект мало кто заметил. Игорь Албин заверил, что устраняется проблема просто: оказалось, что светоотражающая плёнка имеет заводской брак, её пришлось заменить на полиэтилен. Хотя внутри арены с протечкой тоже были проблемы: ведро на полу напоминало атмосферу какой-нибудь больницы, средства на ремонт которой пошли на строительство "Крестовского".
Дешёвую отделку и плохую организацию питания посетители стадиона отмечали ещё с тестовых мероприятий. К вчерашнему дню мало что изменилось.
Если попробовать уместить различные отзывы в одно предложение, то получится что-то вроде "Стадион получился неплохой". Хотя от такого дорогого объекта логично было бы ожидать звания безоговорочно лучшего в стране. Остаётся надеяться, что недостатки, выявляемые по ходу тестовых матчей, будут оперативно устраняться. Правда, на это снова понадобятся деньги...
Подытожил всё происходившее источник неиссякаемой мудрости Анатолий Фёдорович Бышовец.
А больше всего в этой ситуации жаль болельщиков "Зенита", которые не имеют никакого отношения к воровству и беспределу, которые искренне любят футбол, свою команду и свой город, но вместо потрясающей воображение идеальной и роскошной арены, искромётной игры команды на последних минутах по зову сердца гнали вперёд "Урал".
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: "Матч-ТВ", ВГИК, Роман Мун/Sports.ru, Гоша Чернов/"СЭ"
В концовке встречи "Зенит" доминировал: шедший вперёд под аплодисменты зрителей "Урал" не успел вернуться назад, в результате на ворота Заболотного убежали сразу 4 игрока "Зенита".
Последняя атака петербуржцев может создать впечатление, что удалены были не только Бикфалви, Павлюченко и Емельянов.
Сильные мира сего счастливы. Строить надо так, чтобы не было стыдно перед правнуками, безбедную старость которых должна обеспечить эта стройка.
Пользователи интернета отмечают ещё один компонент, в котором "Зенит" оказался сильнее "Урала".
Тему финансов продолжил Илья Казаков, отметивший выбор сока марки Rich для диктора матча.
Для создания праздничной атмосферы и лаконичного подведения итогов встречи Михаил Боярский вполне мог бы спеть слегка изменённую версию своей песни.
Впрочем, сотрудники "Матч-ТВ" ничего криминального не заметили: работой Еськова возмущались только уже не работающие на спортивном федеральном. А чему возмущаться, если Геннадий Орлов прокомментировал удаление Бикфалви чёткой и понятной фразой "Ну тут двух мнений быть не может"
Андрей Будогосский тоже не понимает, что тут обсуждать, о чём спорить?
Как сказал Геннадий Сергеевич Орлов: "От "Урала" отвернулась удача"
Хотя даже Мирча Луческу в послематчевом интервью заявил, что ему не понравились удаления соперников. Оно и понятно: на матче работал московский судья!
Если вы думаете, что наш футбол давно не способен вызывать никаких эмоций, то Александр Данцев и Григорий Иванов решительно опровергают такое мнение. (внимание, присутствует ненормативная лексика, 18+. Ну как тут без неё?)
На призыв Данцева отвечает Василий Уткин.
Григорий Иванов видел в этой жизни всё, но даже он был удивлён и возмущён.
Впрочем, искренне сочувствовать президенту "Урала" довольно тяжело...
Многие говорят, что даже в лихие девяностые такого не было. Агент Роман Орещук показывает, что могло бы быть с Еськовым, суди он в те времена.
Вряд ли Александр Фёдорович добьётся аналогичного достижения в отношении судьи, назначенного на дерби ЦСКА - "Спартак".
Еськов действительно фееричен. Открытия стадиона "Зенита" ждали 10 лет, но ему удалось затмить эту тему. Впрочем, о самом новом доме тоже нельзя не поговорить. У всех были опасения насчёт поля, и они подтвердились. Куски дёрна летели во все стороны, Луческу и Лунёв затаптывали ямки. Но больше всего внимания привлёк угловой сектор.
Но несмотря на все разъяснения, многчисленные мемы уже подъехали. Например, от любителей онлайн-игр.
Почему-то не получилось однозначно посчитать количество зрителей на стадионе. Больше верится в 20 тысяч, но аншлага для атмосферы праздника не хватало почти так же сильно, как хорошей игры "Зенита".
Удобств для болельщиков тоже не хватало. Для того, чтобы попасть на стадион, нужно было на протяжении 2-х километров месить грязь. Новое метро откроется только в 2018-м. Внутри арены условия были, конечно, лучше, но за такую сумму можно было позаботиться о том, чтобы крыша не протекала.
Впрочем, на стадионе этот дефект мало кто заметил. Игорь Албин заверил, что устраняется проблема просто: оказалось, что светоотражающая плёнка имеет заводской брак, её пришлось заменить на полиэтилен. Хотя внутри арены с протечкой тоже были проблемы: ведро на полу напоминало атмосферу какой-нибудь больницы, средства на ремонт которой пошли на строительство "Крестовского".
Дешёвую отделку и плохую организацию питания посетители стадиона отмечали ещё с тестовых мероприятий. К вчерашнему дню мало что изменилось.
Если попробовать уместить различные отзывы в одно предложение, то получится что-то вроде "Стадион получился неплохой". Хотя от такого дорогого объекта логично было бы ожидать звания безоговорочно лучшего в стране. Остаётся надеяться, что недостатки, выявляемые по ходу тестовых матчей, будут оперативно устраняться. Правда, на это снова понадобятся деньги...
Подытожил всё происходившее источник неиссякаемой мудрости Анатолий Фёдорович Бышовец.
А больше всего в этой ситуации жаль болельщиков "Зенита", которые не имеют никакого отношения к воровству и беспределу, которые искренне любят футбол, свою команду и свой город, но вместо потрясающей воображение идеальной и роскошной арены, искромётной игры команды на последних минутах по зову сердца гнали вперёд "Урал".
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: "Матч-ТВ", ВГИК, Роман Мун/Sports.ru, Гоша Чернов/"СЭ"
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