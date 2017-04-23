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"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита"

Трудно поверить, но стадион "Зенита" всё-таки принял футбольный матч. Он получился настолько скандальным, что даже затмил сам факт открытия новой арены. Rusfootball.info собрал реакцию соцсетей на главное событие года в российском футболе.



В концовке встречи "Зенит" доминировал: шедший вперёд под аплодисменты зрителей "Урал" не успел вернуться назад, в результате на ворота Заболотного убежали сразу 4 игрока "Зенита".



Последняя атака петербуржцев может создать впечатление, что удалены были не только Бикфалви, Павлюченко и Емельянов.



Сильные мира сего счастливы. Строить надо так, чтобы не было стыдно перед правнуками, безбедную старость которых должна обеспечить эта стройка.



Пользователи интернета отмечают ещё один компонент, в котором "Зенит" оказался сильнее "Урала".



Тему финансов продолжил Илья Казаков, отметивший выбор сока марки Rich для диктора матча.

"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита"


Для создания праздничной атмосферы и лаконичного подведения итогов встречи Михаил Боярский вполне мог бы спеть слегка изменённую версию своей песни.



Впрочем, сотрудники "Матч-ТВ" ничего криминального не заметили: работой Еськова возмущались только уже не работающие на спортивном федеральном. А чему возмущаться, если Геннадий Орлов прокомментировал удаление Бикфалви чёткой и понятной фразой "Ну тут двух мнений быть не может"



Андрей Будогосский тоже не понимает, что тут обсуждать, о чём спорить?



Как сказал Геннадий Сергеевич Орлов: "От "Урала" отвернулась удача"



Хотя даже Мирча Луческу в послематчевом интервью заявил, что ему не понравились удаления соперников. Оно и понятно: на матче работал московский судья!



Если вы думаете, что наш футбол давно не способен вызывать никаких эмоций, то Александр Данцев и Григорий Иванов решительно опровергают такое мнение. (внимание, присутствует ненормативная лексика, 18+. Ну как тут без неё?)



На призыв Данцева отвечает Василий Уткин.



Григорий Иванов видел в этой жизни всё, но даже он был удивлён и возмущён.



Впрочем, искренне сочувствовать президенту "Урала" довольно тяжело...



Многие говорят, что даже в лихие девяностые такого не было. Агент Роман Орещук показывает, что могло бы быть с Еськовым, суди он в те времена.



Вряд ли Александр Фёдорович добьётся аналогичного достижения в отношении судьи, назначенного на дерби ЦСКА - "Спартак".



Еськов действительно фееричен. Открытия стадиона "Зенита" ждали 10 лет, но ему удалось затмить эту тему. Впрочем, о самом новом доме тоже нельзя не поговорить. У всех были опасения насчёт поля, и они подтвердились. Куски дёрна летели во все стороны, Луческу и Лунёв затаптывали ямки. Но больше всего внимания привлёк угловой сектор.



Но несмотря на все разъяснения, многчисленные мемы уже подъехали. Например, от любителей онлайн-игр.



Почему-то не получилось однозначно посчитать количество зрителей на стадионе. Больше верится в 20 тысяч, но аншлага для атмосферы праздника не хватало почти так же сильно, как хорошей игры "Зенита".



Удобств для болельщиков тоже не хватало. Для того, чтобы попасть на стадион, нужно было на протяжении 2-х километров месить грязь. Новое метро откроется только в 2018-м. Внутри арены условия были, конечно, лучше, но за такую сумму можно было позаботиться о том, чтобы крыша не протекала.



Впрочем, на стадионе этот дефект мало кто заметил. Игорь Албин заверил, что устраняется проблема просто: оказалось, что светоотражающая плёнка имеет заводской брак, её пришлось заменить на полиэтилен. Хотя внутри арены с протечкой тоже были проблемы: ведро на полу напоминало атмосферу какой-нибудь больницы, средства на ремонт которой пошли на строительство "Крестовского".



Дешёвую отделку и плохую организацию питания посетители стадиона отмечали ещё с тестовых мероприятий. К вчерашнему дню мало что изменилось.



Если попробовать уместить различные отзывы в одно предложение, то получится что-то вроде "Стадион получился неплохой". Хотя от такого дорогого объекта логично было бы ожидать звания безоговорочно лучшего в стране. Остаётся надеяться, что недостатки, выявляемые по ходу тестовых матчей, будут оперативно устраняться. Правда, на это снова понадобятся деньги...



Подытожил всё происходившее источник неиссякаемой мудрости Анатолий Фёдорович Бышовец.



А больше всего в этой ситуации жаль болельщиков "Зенита", которые не имеют никакого отношения к воровству и беспределу, которые искренне любят футбол, свою команду и свой город, но вместо потрясающей воображение идеальной и роскошной арены, искромётной игры команды на последних минутах по зову сердца гнали вперёд "Урал".

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: "Матч-ТВ", ВГИК, Роман Мун/Sports.ru, Гоша Чернов/"СЭ"
Теги: Зенит Еськов Орлов
Сегодня, 13:13
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12
(1)
№12 Написал: garford (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (2)
online

Да Гимлер, полный обосрамс.
Регистрация: 5.07.2016
№11 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
[/quote]
но ведь именно такие материалы отличают нормальное издание от бульварного листка.я понимаю,что ресурс давно в него превратился,но,может,нужно хотя бы пытаться стремиться к лучшему)?[/quote]
Дак может ты не будешь читать новости с этого "бульварного листка"? Одним 3,14даром Питерским будет меньше
Регистрация: 13.02.2017
№10 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Никогда не думал, что скажу такого. но, вот, же.. насмотревшись на все чудеса нового стадио, которые в этой статье далеко не все показаны. в твиттере от участников эксперимента по открытию нового стадио фоток и видео было на много больше. согласен с:

А больше всего в этой ситуации жаль болельщиков "Зенита".


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№9 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: zenit47
да там вообще ничего нет, кроме попкорна и кукурузы)

большие сомнения,что ты был на стадио,и уж,тем более,что болеешь за зенит.

годный комбикорм,роман.радостный хруст от поедания субстанции сомнительного качества дежурящих здесь юзеров конкретного недоклуба гарантирован.

я понимаю,что если бы вместо этого был бы выложен аналитический материал с попыткой разобраться в мотивациях решений еськова (лично мне чем-то напомнившего судейство иванова мяча португалия-голландия на чм в германии),а вместо какого-то ведра на крестовском были бы показаны заполненные удобные трибуны,то это не привлекло бы никакого внимания всей этой розовой диванной шушеры,давно делающей погоду на ресурсе.
но ведь именно такие материалы отличают нормальное издание от бульварного листка.я понимаю,что ресурс давно в него превратился,но,может,нужно хотя бы пытаться стремиться к лучшему)?
Регистрация: 21.09.2008
№8 Написал: legioner (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Еще кто то в голосовании ставит плюсики за питерское недоразумение?!Позорище!!!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:50) #
  • +4
  •  (8)
online

Знатный троллинг бездарей на поле и казнокрадов у власти!!!!! Браво! Достойное открытие говно-стадиона для говно-клуба!!!!
Регистрация: 17.06.2016
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Воровство сильнее всех..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое обидное, что там заложены деньги, собранные с наших налогов, т. е. туда вложены наши деньги
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
мне показалось, или 150р за сраную кукурузу, которая растет у многих на огороде?
у нас в парке ее продают рублей за 40-50
я бы понял на пиво "навинчивали" цены, но тут то зачем?

пива нет, поэтому навинчивают на кукурузу. да там вообще ничего нет, кроме попкорна и кукурузы)
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
мне показалось, или 150р за сраную кукурузу, которая растет у многих на огороде?
у нас в парке ее продают рублей за 40-50
я бы понял на пиво "навинчивали" цены, но тут то зачем?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Все сумашедшие)))))
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:19) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Только в питере могут задумать конфетку, а сделают говно.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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