"Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" не планирует продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, информирует Mirror.Данное решение связано с тяжелой травмой колена, которую форвард получил в ходе ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1). У 35-летнего футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленных связок.Английский клуб будет оказывать шведу медицинскую помощь на протяжении всего периода реабилитации. Контракт футболиста с МЮ истекает в конце текущего сезона.