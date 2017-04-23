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"Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" не планирует продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, информирует Mirror.

Данное решение связано с тяжелой травмой колена, которую форвард получил в ходе ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1). У 35-летнего футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленных связок.

Английский клуб будет оказывать шведу медицинскую помощь на протяжении всего периода реабилитации. Контракт футболиста с МЮ истекает в конце текущего сезона.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:19
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все чЮЧьмэки кроме я? Откуда столько ошибок в такой короткой заметке?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)

Ну это было предсказуемо,там восстановление может быть до 10 месяцев плюс пока форму наберет и т.д. а ему уже много лет,жаль,очень жаль что такой конец weary
Регистрация: 14.12.2016
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